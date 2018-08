Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu! Gerçekte var olmayan sanal bir influencer düşünün, kitleleri peşinden sürükleyen. Hayır, bu bir bilim kurgu filmi değil. Sosyal medyanın yeni fenomenleri dijital influencer’ları keşfetmeye hazır mısınız?

Yazı: Simay Engür



Karar mekanizmanızla aranızdaki bağa, yüksek bir paravan çeken Influencer’lar hayatımıza gireli çok olmadı. Sosyal medyanın etken kral ve kraliçeleri birçoğumuzu moda, beslenme ve güzellik konusunda epey etkiliyor; hatta neredeyse bizim yerimize karar veriyorlar. Geleneksel pazarlama tekniklerinin sınırlarını zorlayan ürün tanıtımlarıyla da influencer’ların, birçok lüks markayla iş birliği yaptığı bir gerçek. Blogger mertebesine ulaşmak pek öyle kolay değil. Çünkü en küçük hatalarında yok olmaları, bir ‘unfollow’ tuşu kadar uzakta. Kabul etmek gerekiyor ki, onların gücünü başlarda asla kabul etmemiş ve hatta bu işte çoğu zaman bir gelecek görmemiş olabilirsiniz. Ancak zaman bize influencer’ların gücünü gösterdi! Artık moda haftalarında defilelerin ilk sıralarında onlar oturuyor, yeni çıkan ürünlerin lansmanlarında başrolü onlar üstleniyor ve hatta markaların geleceği dudaklarının arasından çıkan bir kelimeye bakıyor. Hal böyle olunca influencer mertebesini, herkes mutlak bir gerçek olarak kabul etti. Tabii ki hikaye burada bitmiyor çünkü Sanatçı Francis Picabia’nın da dediği gibi: “Kafalarımız yuvarlak, böylece düşüncelerimiz yön değiştirebilir.” Yani kitleleri etkileme savaşında, fikrimizi ters istikamete döndüren yepyeni oyuncular var diyebiliriz. Daha da ürkütücü olanı, aslında bu bahsettiğimiz şahıslar yoklar! Çünkü onlar sanal influencer’lar ve sosyal medyanın yeni patronu olmaya adaylar.



Sanal starlar

Kendisi bir influencer değil ama Japon sanal şarkıcı Hatsune Miku’yu hatırlayın. 2013 yılında hologram olarak sahneye çıkıp verdiği konserler için kostümlerini bizzat Marc Jacobs tasarlanmıştı. Kenzo’nun 2015 İlkbahar/Yaz tanıtım fuarında markayı, dijital avatar olan Knola temsil ediyordu. Louis Vuitton’un 2016 İlkbahar/Yaz reklam kampanyası içinse, pembe saçlı avatar Lightning başroldeydi. Son dönemdeyse Rihanna’nın güzellik markası Fency’nin reklam yüzü olan Instagram modeli Shudu Gram, influencer tanımının yeni sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan bu dijital karakter, 100 bini aşkın takipçisiyle, şüphesiz ki birçok ünlü modelden daha çok ilgi görüyor. Buraya kadar her şey normal, yani olabildiğince normal! Herhangi bir markanın kanatları altında var olmayan dijital ünlü Miquela’yı saymazsak tabii! Tam anlamıyla sanal influencer’ın karşılığı olan Miquela’nın tam tamına bir milyon takipçisi var. O da kanlı canlı insanlar gibi gerçek mekanlardan fotoğraf paylaşıyor, yalnızca beğendiği markaların ürünlerini giyiyor, trans hakları gibi son derece insani meseleler hakkında görüş bildiren duyarlı bir tavır sergiliyor. 19 yaşındaki Brezilyalı İspanyol model ve şarkıcı Miquela, her gün gittiği yerlerden fotoğraflar paylaşarak stiliyle takipçilerine ilham veriyor. Hatta geçtiğimiz ay sosyal medyaya damga vuran Coachella’dan bile, Beyonce’yi izlediği sırada post paylaştı. Tüm bunların yanı sıra kendisinin Spotify’dan kolaylıkla dinleyebileceğiniz iki adet single çalışması bile var. İtiraf etmek gerekiyor ki ‘You Should Be Alone’ şarkısını biz de çok sevdik. Miquela’nın gelecek günlerde birçok projede yer alacağı kesin. Elbette ki şu an için hesabı bir insan tarafından yönetiliyor olsa da; yapay zekanın ışık hızıyla gelişiyor olmasına bakarsak yakın zamanda kendi kendini yöneten sanal influencer’ların olma ihtimali hiç de ütopik değil! Miquela’nın sık sık birlikte fotoğraf paylaştığı arkadaşlarından Blawko’dan da bahsetmezsek olmaz; o da ilk erkek sanal influencer’lardan. Blawko, henüz fazla popüler sayılmaz ancak gelecek vadeden dijital karakterler arasında olduğunu söyleyebiliriz.



Yıldız savaşları

Sanal gezegende her şey toz pembe değil elbette. İnsan elinin dokunduğu her şeyde olduğu gibi, bu topraklarda da ego savaşlarının güç kalkanları devreye girmiş durumda. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Miquela’nın Instagram hesabı, bir diğer sanal karakter Bermuda tarafından kısa süreliğine ele geçirildi. Miquela’nın hesabından kendi fotoğraflarını paylaşan Bermuda, hakaret boyutuna ulaşan sözleriyle Miquela’yı tahtından etmeye aday sanal influencer’lar arasında ilk sırayı aldı bile! Takipçi sayısı henüz 11 bin küsürlerde olan Bermuda, Miquela’nın aksine tekinsiz ve provokatif bir karakter gibi görünüyor. Dijital dünya bile olsa, insanların her daim iyiler ve kötüler olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemek görüyoruz ki mümkün. Gerçeklik algımızı epey yerinden oynatan bu sanal influencer polemiklerinde kazanan kim olur bilinmez; ancak biz şimdiden iyinin yanında yerimizi aldık. Yürü be Miquela, kim tutar seni!



Yeni sürüm fenomenler

Blogger’lar ve influencer’ların yeri sallantıda mı tartışılır! Ancak kabul etmek gerekiyor ki, sanal influencer’lar, yüksek moda markalarının pazarlama stratejileri açısından çok daha güvenilir ve kontrol edilebilir bir tercih. Sırf bu yüzden bile ileride sanal fenomenlerin sayısı, bu markaların yüzü olarak epey artacak gibi görünüyor. Peki, kullanıcılar neden büyük bir hazla bu dijital karakterleri takip ediyor dersiniz? Bu bambaşka bir yazının konusu bile olabilir. Ancak şunun altını çizmekte yarar var: Bugüne kadar kaç kişi Instagram fenomenlerinden Amiee Song ile reel yaşamda oturup muhabbet etmiştir? Kabul etmek gerekiyor ki onlarla aramızda da tıpkı sanal influencer’larda olduğu gibi, aşılamaz bir cam var: Telefon ekranları. O halde aklınızda tek bir soru yankılanıyor olabilir: Gerçek influencer’lara gerek kalmayabilir mi? Bize sorarsanız yanıtı basit, Black Mirror dizisinden hallice günler bizi bekliyor! Öyleyse gündemden geri kalmamak için yeni dijital ünlüleri ‘follow’ tuşuyla taçlandırabilirsiniz.

Miquela: @lilmiquela (1 MN)

Blawko: @blawko22 (24 K)

Bermuda: @bermudaisbae (63 K)

Shudu Gram: @shudu.gram (104 K)