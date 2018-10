Son yıllarda insan hayatının en temel eylemlerinden biri başkalarının hayatlarını takip etmek, izlemek ve saplantılı bir biçimde yorumlamak oldu.

Sabahın ilk saatlerinden başlayarak gecenin sonuna kadar elimizden düşmeyen telefonlar her birimizi gizli röntgencilere ve tacizcilere çevirdi. Evet, insanları onların haberleri yokken izlemek röntgenciliktir ve neredeyse bir yirmi yıl önce bu durum suç olarak kabul ediliyordu. Biri başlatsa aslında tüm dünyada bir anda sona erer gibi bir düşüncemiz yok ama bu durumun nereye kadar gideceğini de korkulu gözlerle beklemek çok yorucu oluyor.







1- Çünkü sizi ilgilendirmez

Herkes hayatını istediği gibi yaşamakta özgürdür. Ama bu demek değildir ki herkes istediği insanı gözetleyebilir ve takip edebilir. Gerçekten bu son on yılda dünyaya ne oldu anlamakta zorluk çekiyoruz ama başkalarını takip etmekten de geri duramıyoruz. Bu karmaşa ve çılgınlık ne zaman biter bilmiyoruz ama bütün bu olanları düşününce ortada büyük bir utanç var.



2- Çoğunlukla yalan ve abartıdır

İzlediğiniz tüm o hayatların çoğu aynı sizin de yaptığınız gibi abartılmış ve yanlış gösterilmiş hayatlar olabilir. İnsanların en temel isteklerinden biri olan mutlu olma hissi günümüzde mutlu ve farklı görünme bağımlılığına dönüşmüş vaziyette. Herkes alenen yalan söylemesine rağmen bu durum oldukça olağan hale geldi. 2100 yılında dünya su seviyesi 3 metre artacak ve şu an milyonlarca insanın yaşamakta olduğu devasa şehirlerin bir çoğu sular altında kalacak. O anki selfie’leri ve story’leri deli gibi merak ediyorsunuz değil mi?







3- Rahatsız edicidir

Başka hayatları izleme fikri temelde oldukça rahatsız edici bir fikirdir. Niye başkalarını merak edelim ki? Ya da neden başka hayatların kendi hayatımızın bu kadar içine girmesine izin verelim? Bu soruların cevaplarını maalesef bulmakta zorlanıyoruz. Ama kısaca buna sosyal medya bağımlılığı diyoruz. Ve her bağımlılıkta olduğu gibi fazlası zarar.



4- Zamanınızı çalar

İnsan hayatını en değerli şeyi zamandır. Ne kadar zamanımız var ve bu dünya üzerindeki hayatımız ne kadar daha sürecek asla bilemiyoruz. Ama bu en değerli şeyi, başka insanların hayatlarını izlemek için fütursuzca heba edebiliyoruz. Yapılan araştırmalarda günümüzde insanların çoğunluğu ortalama 2-3 saat başka hayatları izlemek için sosyal medyada zaman harcıyor. Peki yeni bilgiler edinme ortalaması ne merak ediyor musunuz? Ortalama yarım saniye. Evet saniye.







5- Güveninizi zedeler

Başkalarının lüks ve şöhret içindeki eğlenceli ve suni hayatlarını takip etmek ve gıpta edip, mutsuz olmak kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Hatta bu duruma yeni bir isim bile bulmuşlar. “Sosyal intihar”. Kendi güveninizi ve yaşam isteğinizi bilerek ve isteyerek zedelemek. Bu duruma saplandığınızı ve kurtulamadığınızı hissediyorsanız profesyonel bir destek almaktan kaçınmayın.