Yurt dışında yapıldığını hep duyduğumuz ama ülkemizde sadece dizilerde gördüğümüz taşıyıcı annelik kavramı, Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisinde yine karşımızda. Taşıyıcı annelik konusunun ayrıntılarını ve Türkiye’deki yerini, Yeni Bir Hayat Genel Müdürü Şevki Akaydın’dan öğrendik.

Yazı: H. Anıl Çırpan / Hafta Sonu





Taşıyıcı annelik kavramıyla ilk kez 2006 yılında Özgü Namal ve Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı ‘bebeğim’ dizisi sayesinde tanıştık. Bugünlerde Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisiyle bu kavram yeniden karşımıza çıktı. Dizide Özcan Deniz’in canlandırdığı Kahraman Yörükhan karakteri ve eşi Defne rolünde Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun yanı sıra çocukları olmayan aileye taşıyıcı annelik yapan Hatice Şendil de Elif karakteriyle karşımızda. Yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim merkezi olan Yeni Bir Hayat’ın kurucusu ve Genel Müdürü Şevki Akaydın, taşıyıcı annelik konusunda Hafta Sonu’nun sorularını yanıtladı...

Taşıyıcı annelik nedir ve neden taşıyıcı annelik yapılma gereği duyuluyor?

Taşıyıcı annelik doğuştan rahmi olmayan, sonradan hastalık sebebiyle rahmini kaybeden, çeşitli sebeplerle rahmi gebeliği taşıyamayan, hamilelikleri sürekli olarak düşükle sonuçlanan veya diğer sağlık sebepleri ile hamile kalması riskli olan kadınlar tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Anne ve babadan oluşturulan embriyo bir başka kadın tarafından dokuz ay boyunca taşınmakta ve doğum gerçekleşmektedir. Taşıyıcı annelik sık sık yumurta donasyonu ile karıştırılır. Eğer çiftler sağlıklı bir yumurta ve sperme sahip ancak sadece hamilelikte sıkıntı yaşıyorlarsa, bebeğin biyolojik anne ve babası değişmeyecektir. Bu tür durumlarda taşıyıcı anne, bebeğin biyolojik annesi değildir. Taşıyıcı anne sadece hamilelik boyunca bebeği taşımakta, doğum sonrasında bebeği gerçek anne ve babasına vermektedir.

Türkiye’den ABD’ye taşıyıcı annelik danışmanlığı ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

Taşıyıcı annelik son derece hassas adımlardan oluşan ve dikkatle planlaması gereken bir süreçtir. Yeni Bir Hayat olarak ABD’de taşıyıcı annelik yöntemi ile anne-baba olmak isteyen ailelerin oradaki taşıyıcı anne kurumları, tüp bebek merkezleri ve süreçteki yasal destekleri için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.