Özel ve hikayesi olan tasarımlar “Bazen Alaçatı”da buluşuyor...

“Bazen Alaçatı”, birbirinden farklı tasarımcıları yaz aylarının uğrak yeri Alaçatı’da bir araya getirerek Türk tasarımcılara destek vermeye devam ediyor. Bazen Alaçatı, URART yeni koleksiyon lansmanına da sahipliği yaptı ve URART Güverse koleksiyonu, Bazen Alaçatı'da konuklarıyla buluştu. Mücevher ve obje tasarımında bir kült haline gelmiş olan Urart'ı tercih edenler arasında Ürdün Kraliçesi Raina, Hillary Clinton, Madeleine Albright, ünlü oyuncu Helen Mirren, Lady Gaga, Pippaa Middleton, Zuhal Olcay, Filiz Akın ilk akla gelenler.

