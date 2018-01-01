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Bebeğimle Elele’nin yeni sayısı bayilerde...

Bebekler ve çocuklar için 35 örgü tarifi kitabı hediye...

Sağlıktan beslenmeye, modadan hamileliğe anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:

Röportaj: Oyuncu Akasya Asıltürkmen, kızı Pera ve köpeği Munise ile konuğumuz oldu.
10 Soruna 10 çözüm: Hamilelikte yaşanan sorunlara çözüm önerileri
Hamilelik belinizi bükmesin: Bel ağrısı çeken anne adayları için tedavi seçenekleri
Eğitim şart: Bebeğinize her anlamda hazır olun!
Prematüre farkındalığı: Erkenci bebekler hakkında her şey...
Gözünüz gözlerinde olsun: Bebeklerin göz sağlığı ihmale gelmiyor.
Bana sevmeyi anlat: Evcil hayvanlar çocuklara sevgiyi ve empatiyi öğretiyor.
Mercek altında: Bebek gelmeden alınacaklar listesi
Soğuktan korkmayın: Hastalığın sebebi kapalı ortamlar...
Çok değil, doğru besleyin: Küçüklerin bağışıklık sistemini doğru gıdalarla güçlendirin.
Başarılı mı olsun mutlu mu? İkisi bir arada neden olmasın?
Onu sanatla tanıştırın: Bu kış birlikte sanatın peşinden gitmeye var mısınız?
Moda: Renkler notalarla dans ediyor
Halden anlayan anne: Hande Birsay, mükemmel olamayan annelerin sesi oldu. Astroloji 2018 bebeklerini neler bekliyor?
Test: Bebek mi kariyer mi?
Orkestra şefi: Müzikle tanışsın ama gerçekten...
Dekorasyon: Bir oyuncak hikayesi...
Bakım: Anneler ve bebekler için bakım ürünleri...

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