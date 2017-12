Bebekler ve çocuklar için 35 örgü tarifi kitabı hediye...

Sağlıktan beslenmeye, modadan hamileliğe anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:



Röportaj: Oyuncu Akasya Asıltürkmen, kızı Pera ve köpeği Munise ile konuğumuz oldu.

10 Soruna 10 çözüm: Hamilelikte yaşanan sorunlara çözüm önerileri

Hamilelik belinizi bükmesin: Bel ağrısı çeken anne adayları için tedavi seçenekleri

Eğitim şart: Bebeğinize her anlamda hazır olun!

Prematüre farkındalığı: Erkenci bebekler hakkında her şey...

Gözünüz gözlerinde olsun: Bebeklerin göz sağlığı ihmale gelmiyor.

Bana sevmeyi anlat: Evcil hayvanlar çocuklara sevgiyi ve empatiyi öğretiyor.

Mercek altında: Bebek gelmeden alınacaklar listesi

Soğuktan korkmayın: Hastalığın sebebi kapalı ortamlar...

Çok değil, doğru besleyin: Küçüklerin bağışıklık sistemini doğru gıdalarla güçlendirin.

Başarılı mı olsun mutlu mu? İkisi bir arada neden olmasın?

Onu sanatla tanıştırın: Bu kış birlikte sanatın peşinden gitmeye var mısınız?

Moda: Renkler notalarla dans ediyor

Halden anlayan anne: Hande Birsay, mükemmel olamayan annelerin sesi oldu. Astroloji 2018 bebeklerini neler bekliyor?

Test: Bebek mi kariyer mi?

Orkestra şefi: Müzikle tanışsın ama gerçekten...

Dekorasyon: Bir oyuncak hikayesi...

Bakım: Anneler ve bebekler için bakım ürünleri...