Bebeğimle Elele’nin Ekim-Kasım sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 püre tarifi kitapçığı ile...

Sağlıktan beslenmeye, modadan hamileliğe anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:



KAPAK KONUSU: Kızı Nil’in ilk yaşını doldurmasına sayılı gün kala Buse Terim ile anneliği konuştuk.

ORADA NELER OLUYOR? Boyu kaç santim oldu, kilo aldı mı, organları gelişti mi? Ay ay gebelik takibi...

TEST EDİN: Yeni bir bebeğe hazır mısınız?

ŞEKERİN TATSIZ YÜZÜ: Hamilelikte şeker neden yükselir? Peki şeker yükleme testi yaptırmak şart mı?

BEBEK GELDİYSE KİLOLAR GİTSİN: Hamilelikte gelen kilolar kalıcı olmasın istiyorsanız harekete geçin.

ANNE-ÇOCUK KÜTÜPHANESİ: Ailenin yeni üyesi ile birlikte kütüphaneniz de yenilenecek.

HASTALIKTAN KORKMAYIN ÖNLEM ALIN: Soğuklar başlamadan koruyucu kalkanları hazırlayın.

BAZI GECELER ÇOK UZUN: Uyku sorunları ile başa çıkma yolları

MODA: Tarzın zamanı ve yeri yok! Bu sefer okuldayız.

Ayrıca anne-bebek ve çocuk stil sayfaları...

DEKORASYON: Çocuk dostu bir ev

BAKIM: Anneler, bebekler ve çocuklar için bakım ürünleri

MERCEK ALTINDA: Mutfaktaki yardımcılarınız