Bedeninizi ve yaşamınızı yönetmek elinizde!

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İnsanların kişisel gelişimlerinde ihtiyacı olan rehberliği; geliştirdikleri “Norbekov” ve “Bykama” sistemleriyle iki metod altında toplayan Kama Gelişim, bedeninize ve yaşamınıza gereken önemi vermek için düzenlendikleri semirlerle birçok kişinin hayatına farklı ufuklar açmaya devam ediyor.

Norbekov sistemi nedir?

Yaşamımızın şekillenmeye başlamasıyla birlikte, bizde varolan, unuttuğumuz bilgileri yeniden hatırlatarak, organizmamızı yenilemeye, canlandırıp sağlamlaştırmaya yönelik; asılar boyu denenmiş çok sayıda egzersizin senteziyle, içsel güç ve dinginliği yeniden yönetmektir. Bireyin, ihtiyaç duyduydu iyileşmeyi yine kendi bedeninde olan bilgeliği, aldığı bu çalışma doğrultusunda , kendi irade ve çabasıyla bulmasına yönelik bir sistem.



Bykama metodu nedir?

Kadın ve Erkek doğasının gizemine doğru yolculuk yapan bu metot; kadının kendisinin kadın gibi erkeğin kendisini erkek gibi olmayı unuttuğu bu dönemde, her iki kimliğin birbirine eşit ancak farklı olduğunu, bunu idrak etmemizi, ona göre doğru adımlar atmanın yöntemlerini öğretiyor. Ve bu sistem; kadın-erkeğin birbirini daha iyi tanıması, kendi kimliklerinde var olan yeteneklerini yeniden keşfetmesi, kadın- erkek farkındalığın sağlanmasıyla da hem aile ortamında, hem iş, hem de toplum ilişkilerindeki başarıyı sağlıyor. Üç aşamada gerçekleşen Bykama Metodu seminerlerinin, her aşaması yedi gün, üçer saatten oluşuyor.



KAMA GELİŞİM

SEMİNER TARİHLERİ

İSTANBUL (Anadolu Yakası) – SABAH

Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye

Tarih: 22 – 31 EKİM 10.00 – 13.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717



İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM

Norbekov Sistemi Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin elinizde - 2. seviye

Tarih: 22 – 31 EKİM 19.00 – 22.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036 – 0538 3484717



ANKARA-SABAH

Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye

Tarih: 3 – 12 KASIM 10.00 – 13.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717



ANKARA-AKŞAM

Norbekov Sistemi Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin Elinizde - 2. seviye

Tarih: 3 – 12 KASIM 19.00 – 22.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717



ADANA – SABAH

Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye

Tarih: 14 – 23 KASIM 10.00 – 13.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717



ADANA– AKŞAM

Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye

Tarih: 14 – 23 KASIM 19.00 – 22.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 – 05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036



İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM

Norbekov Sistemi ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye

Tarih: 27 KASIM – 6 ARALIK 19.00 – 22.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036-



ANKARA - AKŞAM

Norbekov Sistemi ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye

Tarih: 20 -29 ARALIK 19.00 – 22.00 arası

Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717





























































