İnsanların kişisel gelişimlerinde ihtiyacı olan rehberliği; geliştirdikleri “Norbekov” ve “Bykama” sistemleriyle iki metod altında toplayan Kama Gelişim, bedeninize ve yaşamınıza gereken önemi vermek için düzenlendikleri semirlerle birçok kişinin hayatına farklı ufuklar açmaya devam ediyor.
Norbekov sistemi nedir?
Yaşamımızın şekillenmeye başlamasıyla
birlikte, bizde varolan, unuttuğumuz bilgileri yeniden hatırlatarak,
organizmamızı yenilemeye, canlandırıp sağlamlaştırmaya yönelik; asılar
boyu denenmiş çok sayıda egzersizin senteziyle, içsel güç ve dinginliği
yeniden yönetmektir. Bireyin, ihtiyaç duyduydu iyileşmeyi yine kendi
bedeninde olan bilgeliği, aldığı bu çalışma doğrultusunda , kendi irade
ve çabasıyla bulmasına yönelik bir sistem.
Bykama metodu nedir?
Kadın
ve Erkek doğasının gizemine doğru yolculuk yapan bu metot; kadının
kendisinin kadın gibi erkeğin kendisini erkek gibi olmayı unuttuğu bu
dönemde, her iki kimliğin birbirine eşit ancak farklı olduğunu, bunu
idrak etmemizi, ona göre doğru adımlar atmanın yöntemlerini öğretiyor.
Ve bu sistem; kadın-erkeğin birbirini daha iyi tanıması, kendi
kimliklerinde var olan yeteneklerini yeniden keşfetmesi, kadın- erkek
farkındalığın sağlanmasıyla da hem aile ortamında, hem iş, hem de
toplum ilişkilerindeki başarıyı sağlıyor. Üç aşamada gerçekleşen Bykama
Metodu seminerlerinin, her aşaması yedi gün, üçer saatten oluşuyor.
KAMA GELİŞİM
SEMİNER TARİHLERİ İSTANBUL (Anadolu Yakası) – SABAH Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye
Tarih: 22 – 31 EKİM 10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717
İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM Norbekov Sistemi Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin elinizde - 2. seviye
Tarih: 22 – 31 EKİM 19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036 – 0538 3484717
ANKARA-SABAH Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye
Tarih: 3 – 12 KASIM 10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717
ANKARA-AKŞAM Norbekov Sistemi Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin Elinizde - 2. seviye
Tarih: 3 – 12 KASIM 19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717
ADANA – SABAH
Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye
Tarih: 14 – 23 KASIM 10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717
ADANA– AKŞAM
Norbekov Sistemi ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ - 1. seviye
Tarih: 14 – 23 KASIM 19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 – 05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036
İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM
Norbekov Sistemi ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye
Tarih: 27 KASIM – 6 ARALIK 19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036-
ANKARA - AKŞAM Norbekov Sistemi ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye
Tarih: 20 -29 ARALIK 19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717