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Bedeninizi ve yaşamınızı yönetmek elinizde!

İnsanların kişisel gelişimlerinde ihtiyacı olan rehberliği; geliştirdikleri “Norbekov” ve “Bykama” sistemleriyle iki metod altında toplayan Kama Gelişim, bedeninize ve yaşamınıza gereken önemi vermek için düzenlendikleri semirlerle birçok kişinin hayatına farklı ufuklar açmaya devam ediyor.
Norbekov sistemi nedir?
Yaşamımızın şekillenmeye başlamasıyla birlikte, bizde varolan, unuttuğumuz bilgileri yeniden hatırlatarak, organizmamızı yenilemeye, canlandırıp sağlamlaştırmaya yönelik; asılar boyu denenmiş çok sayıda egzersizin senteziyle, içsel güç ve dinginliği yeniden yönetmektir. Bireyin, ihtiyaç duyduydu iyileşmeyi yine kendi bedeninde  olan bilgeliği, aldığı bu çalışma doğrultusunda , kendi irade ve çabasıyla bulmasına yönelik bir sistem.

Bykama metodu nedir?
Kadın ve Erkek doğasının gizemine doğru yolculuk yapan bu metot; kadının kendisinin kadın gibi erkeğin kendisini erkek gibi olmayı unuttuğu bu dönemde, her iki kimliğin birbirine eşit ancak farklı olduğunu, bunu idrak etmemizi, ona göre doğru adımlar atmanın yöntemlerini öğretiyor. Ve bu sistem; kadın-erkeğin birbirini daha iyi tanıması, kendi kimliklerinde var olan yeteneklerini yeniden keşfetmesi, kadın- erkek farkındalığın sağlanmasıyla da  hem aile ortamında, hem iş, hem de toplum ilişkilerindeki başarıyı sağlıyor. Üç aşamada gerçekleşen Bykama Metodu seminerlerinin, her aşaması yedi gün, üçer saatten oluşuyor. 
          
KAMA GELİŞİM
SEMİNER TARİHLERİ
İSTANBUL (Anadolu Yakası) – SABAH
Norbekov Sistemi  ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ -  1. seviye
Tarih:  22 – 31 EKİM   10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717

İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM  
Norbekov Sistemi  Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin elinizde - 2. seviye
Tarih: 22 – 31  EKİM  19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036 – 0538 3484717

ANKARA-SABAH
Norbekov Sistemi  ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ -  1. seviye
Tarih:  3 – 12 KASIM    10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717      

ANKARA-AKŞAM
Norbekov Sistemi  Duygularınızı ve Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin Elinizde - 2. seviye   
Tarih:  3 – 12 KASIM   19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717
                                                
ADANA – SABAH
Norbekov Sistemi  ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ -  1. seviye
Tarih:  14 – 23 KASIM   10.00 – 13.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717

ADANA– AKŞAM
Norbekov Sistemi  ‘Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde’ -  1. seviye
Tarih:  14 – 23 KASIM   19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 – 05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036
                                           
İSTANBUL (Anadolu Yakası) – AKŞAM
Norbekov Sistemi    ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye
Tarih:  27 KASIM – 6 ARALIK   19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 -  05327928653 - 0533 8163047- 0533 8125036-

ANKARA - AKŞAM
Norbekov Sistemi    ‘Önsezinizi Uyandırın’ – 3. Seviye  
Tarih:  20 -29 ARALIK  19.00 – 22.00 arası
Müracaat ve ön kayıt: 0216 5505008 - 0533 8163047- 0533 8125036- 0538 3484717

















                                              












                                              
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