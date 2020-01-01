Bu ay Doğan grubu dergileri için etkinlik zamanıydı. Ben de Ayvalık ve Bodrum’u Renault Talisman ile turlamak için fırsat bulmuş oldum.

Yazı: Arzu Sözeri

Ayvalık'ta hafta sonuna denk gelen bir etkinlikte bu ‘ağır abi’ ile tanışma fırsatım doğdu. Test sürüşü yaparken beni etkilememesi zaten mümkün değildi. Ayvalık’ın güzelliklerini birlikte keşfettik. Ardından Bodrum’daki organizasyonda birbirimizi iyice tanıdık. İstanbul’dan yola otomobille çıktım ve bu uzun vakitte bir hayli kaynaştık. O kesinlikle D segmentinin iddialılarından.

GENİŞ BAGAJ CANDIR!

Bodrum’a gidiyoruz tabii ve o valizler tahmin edersiniz ki, tıka basa dolu. Üç kişi yola çıkıyoruz... Bagaj kapağı kısa ve o ufak düğmeye basınca neyse ki ortaya kocaman bir bagaj alanı çıkıyor. İlk defa arka koltuklara taşmadan yerleştik. Hatta boş yerimiz bile kaldı. Sonrası 4.85 mt uzunluğunda bir araç. İç mekan genişliği 1.87 mt. Daha ne olsun? Arka koltuk kısmında yer alan kliması, USB girişi ve koltuk rahatlığı ile arka koltukta oturanı mutlu ediyor.

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ NOKTA

Gelelim asıl önemli olan sürücü kısmına. Her şey size ergonomik bir alan yaratmak için dizayn edilmiş. İstediğiniz sürüş moduna kolayca geçiş için Multi-Sense düğmesi orta konsolda hemen elinizin altında. Seçtiğiniz moda göre, gösterge panelinin ekranından masaj yapan koltuklara ve renkli ambiyansa kadar her şeye ulaşabilirsiniz. Yani uzun yolda yorulmak artık zor. Gösterge tablosunun merkezindeki sezgisel ve internet bağlantılı R-LINK 2 multimedya ekranıyla bütün otomobil içi teknolojilerini tek bir yerden kontrol edebilirsiniz ve cep telefonları en hızlı şekilde ekrana bağlanabiliyor. En sevdiğiniz müziklerle güzel bir yolculuğa başlıyorsunuz.

SÜRÜŞ KEYFİ

Sadece Renault’ya özel Multi- Sense sistemi, sürüş deneyiminizi kökünden değiştirmek için elektronik amortisörlerle eşleşen 4Control teknolojisini kullanıyor. Bir tık ile otomobilinizi ruh halinize uyarlıyor. Spor modundan Comfort moduna kadar beş farklı sürüş modunu size sunuyor. Sürüş keyfine katkıda bulunan bütün teknolojiler de buna ayak uyduruyor: Elektronik amortisörlerin tepkileri, 4Control sisteminin çevikliği, EDC vites kutusunun tepkiselliği, değişken direksiyon sertliği, renkli ambiyans, sayaç konfigürasyonu, motor sesi ve koltuk konforu derken o çok çabuk hızlanma süreci ile bir hızlanma başlıyor. Her mola yerinde ve İzmir otoban çıkışında yapılan trafik kontrolünde Talisman’ın merak konusu olduğu kesin. Otomobil baştan aşağıya incelendi. Tabii bunda dış tasarımının etkileyici görüntü C formlu led gündüz farları, büyük ızgaranın ortasında logo yer alıyor. Arkaya doğru alçalan tavan ile de sportif görüntü güçlendirilmiş. Türkiye’de sadece dizel motor seçeneği ile satışa sunulduğunu da hatırlatalım. İyi ki yolculuğumda Talisman’ı tercih etmişim. 10 saatlik yolculuğun sonunda uçak rötarları ile mutsuz olacağıma uçak gibi bir araçla canımızın istediği yerde mola vererek şahane bir yolculuk yaptık.



