'Ben de Özledim'den erken veda!

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'Leyla ile Mecnun' ekibinin hazırladığı 'Ben de Özledim' dizisinin hayranlarına kötü haber...

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un final bile yapamadan yayından kaldırılmasının ardından, aynı ekibin ekrana taşıdığı 'Ben de Özledim'in ekran macerası kısa sürdü.



Ali Atay, Serkan Keskin ve Osman Sonant'ın başrollerini paylaştığı, Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı, Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 13. bölümüyle final yapacağı açıklandı.



Dizinin yapımcılarından Funda Alp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Sevgili Arkadaşlar, Ben de Özledim 13. bölümüyle veda ediyor. Herkese çok teşekkürler. Siz yine de dağılmayın! Eflatun Film hep burada" dedi.



Bu Çarşamba 11. bölümü yayınlanacak Ben de Özledim, 29 Ocak'ta yayınlanacak final bölümü ile ekrana veda edecek.