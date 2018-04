Best of İstanbul çıktı!

Yeme-içmeden eğlenceye, kültür-sanattan alışverişe, şehirde keşfetmeniz gereken en iddialı adresler Best of İstanbul dergisinde!

Kültür-sanat, alışveriş, yaşam, yeme-içme, eğlence, dekorasyon... Kent yaşamına ait merak ettiğiniz her şey Best Of İstanbul'da!



Rehber niteliğindeki bu sayıyla, İstanbul'un en iyilerini keşfedin!



Üstelik, Mehmet Yaşin, Tanem Sivar, Saffet Emre Tonguç, Fatih Türkmenoğlu, Cem Mirap İstanbul’da mutlaka yapmanız gerekenleri bu özel koleksiyon sayısı için listeledi!



Şehrin nabzını tutmak ve yeni keşifler yapabilmek için Best of İstanbul'u kaçırmayın!