Dünyanın en önemli şehirlerinde geleneksel şekerlere yepyeni bir boyut kazandıran Papabubble, hayallere tat katan renkli dünyası ile İstanbul’da…Bebeğinizin müjdesini bu özel şekerlerle vermeye ya da ona ilk kez “Seni Seviyorum” derken bunu şekerlerle söylemeye ne dersiniz?





2004 yılında Barcelona’da açılan, hayal gücü ve yaratıcılıkla geleneksel şekerleri yeniden yorumlayan dünyaca ünlü Papabubble, Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki 25 şubeden sonra şimdi de Trump Towers şubesi ile İstanbul’da mutluluk dağıtmaya devam ediyor.Görsel bir şölen yaşatan şekerleri ile Alice Harikalar Diyarı, Hansel ve Gratel gibi çocukluğumuzun en renkli masallarını hatırlatan, lezzetleri ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakan Papabubble’da seçenek o kadar çok ki…Çocukluğumuzun klasik yastık şekerlerinden bir başka vazgeçilmez olan lolipoplara, aklınıza gelebilecek tüm meyve çeşitlerini bulacağınız, ismi ile de fark yaratan “meyve rock”lardan, ağızda keyifle eriyen yumuşak şekerlere ve çikolata dolgulu lezzetlere… Tüm ürün çeşitleri Papabubble’ın usta elleriyle hayatınıza mutluluk katmak için sizleri bekliyor.Papabubble’ın fark yaratan bir diğer özelliği ise her bir dükkanın aynı zamanda hayallere yön veren birer atölye olması… Siz hayalinizdeki şekeri tasarlıyorsunuz, Papabubble ustaları sizin için ona hayat ve tat veriyor! İster kendi markanızın şekerini yaratın, isterseniz sevdiklerinizin isimlerini şekerlerle taçlandırın. Bebeğinizin müjdesini bu özel şekerlerle vermeye ya da ona ilk kez “Seni Seviyorum” derken bunu şekerlerle söylemeye ne dersiniz?Bildiğiniz tüm şekerleri unutun ve şekere yepyeni bir boyut kazandıran Papabubble ile yepyeni ve benzersiz deneyimleri keşfetmeye hazır olun!