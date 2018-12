Zeytin ve zeytinyağı sektörüne dair tüm gelişmelere ışık tutmak ve üreticiyle tüketici arasında köprü olabilmek amacıyla yayın hayatına başlayan Bilge Ağaç Dergisi’nin “hasat” temalı ikinci sayısı yayınladı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne farklı bir bakış açısıyla hizmet vermeyi amaçlayan Bilge Ağaç Dergisi, ikinci sayısıyla okurlarla buluştu. Şiir İletişim Ajansı’nın çıkardığı ve bedelsiz dağıtılan dergide sektörle ilgili gelişmeler, kurum ve firmalara yönelik haber ve röportajlar, zeytin ve zeytin ya��ının sağlığa yararlarının işlendiği yazılar ve çok daha fazlası yer alıyor.



Sektöre dair her şey

Bilge Ağaç Dergisi, “hasat” temalı ikinci sayısında “Akhisar’ın zeytin devrimi”, “Milas Avrupa yolunda”, “Zeytinin Anavatanı Hatay” gibi haber ve yazılarla okuyucunun karşısına çıkıyor. Dergide ayrıca zeytinyağlı lezzetler, dünyayla karşılaştırmalar, ülkemizdeki tüketim, zeytinyağının faydaları, teknolojik gelişmeler, bölgesel değerlendirmeler, her zeytinyağının nüfus cüzdanı olmasına dair bir yazı, zeytin ve zeytin türleri gibi birçok başlıkta araştırmalar da yer alıyor.



Yılda iki sayı ile okurlarla buluşuyor

Bilge Ağaç Dergisi, her yılın mayıs ayında Olivtech Fuarı’nda ve kasım ayında Zeytin Hasat Günleri’nde yayınlanma prensibi ile yılda iki kez yayınlanıyor. Derginin dijital versiyonu www.bilgeagacdergisi.com adresinden okunabilirken, basılı halini okumayı tercih edenler aynı adreste yer alan formu doldurarak dergiye ulaşabiliyor.