Milletçe patatesin her çeşidini sofralarımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Sabah kahvaltısından ana yemeklere kadar sofralarımızın baş tacı olan patates şimdilerde bambaşka bir çeşidi ile karşımıza çıkıyor.

Tatlı patates

Türkiye’de bugüne kadar fazla bilinmeyen bir tür olan tatlı patates ise son dönemlerde herkesin merak konusu haline geldi. Tatlı patates nerede bulunur sorusunun cevabı ise ne yazık ki hala çok kısıtlı. Büyük marketlerde satılmaya başlayan ve patatesin farklı bir türü olan tatlı patates, Convolvulaceae familyasından, yumruları yenen, nişastalı ve tatlı bir bitki türüne verilen isimdir. Bildiğimiz patatesle bağlantı kurmaya çalışmamalısınız. Çünkü bu patates başlı başına bambaşka bir tür. Bildiğimiz patatesin sadece yumruları yenme özelliğine sahipken, tatlı patatesin yaprakları ve filizleri de yenme özelliğine sahiptir. Tatlı patatesin anavatanı Orta Amerika ile Güney Amerika’nın kuzey-batı bölümleridir.



Tam bir sıcak ülke bitkisi olan tatlı patates, Endonezya, Çin, Nijerya, Uganda, Hindistan, Vietnam gibi yerlerde üretilmektedir. Türkiye’de ise Niksar, İskenderun ve Hatay’da üretilmeye başlanmıştır.



Tatlı patatesin kabuk ve iç kısmı farklı renklere sahip olan birçok türü mevcuttur. Tatlı patatesin içindeki etli kısmı beyaz, sarı, turuncu ve mor renklerde olabilirken, kabuk kısımlarının rengi ise sarı, beyaz, mor, kırmızı ve kahverengi olabilir. Beta karoten bakımından en zengin olanı ise içi turuncu renge sahip olan türüdür. Türkiye’de üretilen tatlı patateslerin iç renkleri çoğunlukla beyaz ve sarımsıdır.



Tatlı patates nasıl pişirilir?

Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen tatlı patates, balkabağı ve patates arası bir tada sahiptir. Dünya mutfaklarında farklı birçok tarifi olan tatlı patates, kızartma, haşlanma ya da fırında yapılma sureti ile tüketilebilir. İyice yıkanması koşulu ile kabuklarını da tüketmek mümkün hale gelecektir.



Buharda pişirildiğinde ya da haşlandığında vitaminini kaybetmeyen tatlı patates, birer santim kadar dilimlendikten sonra buharda 7 dakika süresince pişirilebilir, ardından üzerine tarçın, öğütülmüş muskat ve karanfil eklenerek servis yapılabilir.



Tatlı patates besin değeri

Tatlı patates besin değeri çok yüksek olduğundan özellikle bebek beslenmesinde sıkça önerilmektedir. Kolay sindirilebilir olması ve alerjik reaksiyonlara sebep olmaması ile bebekler için hem faydalı hem de lezzetli bir tat kaynağı olacaktır.



Tatlı patates vücutta A vitamini üretilmesine yardımcı olduğu bilinen beta-karoten bakımından zengindir. A, C, B6 ve B kompleks vitaminlerini içerir. Ayrıca bol miktarda lif, fosfor, potasyum, manganez ve bakır da içermektedir. 100 gram tatlı patates tüketildiğinde A vitamini ihtiyacınızın birkaç katını, C vitamini ihtiyacınızın ise yarısını karşılamış olursunuz.



Tatlı patates faydaları

Tatlı patates faydaları saymakla bitmeyecek ölçüde çoktur. Tatlı patates ismi ile kıyaslandığında şeker hastalarına uygun olmadığı düşünülebilir oysa kan şekerini düzenleyici etkisi bilinene tatlı patates şeker hastalarına önerilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır. Ayrıca tatlı patatesin kal krizi riskini düşürücü etkisi de vardır. göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır. Demir eksikliği, astım, romatizma ve cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir.







Fırında tatlı patates

Fırında tatlı patates kızartması hem çok besleyici hem de çok lezzetlidir. Özellikle çocuklarınız için hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalığı siz de lezzetle tüketebilirsiniz.



Malzemeler:

• Zeytinyağı

• Cips ya da parmak ölçülerinde dilimlenmiş tatlı patates

• Kekik

• Sarımsak

• Himalaya tuzu ya da deniz tuzu



Yapılışı:

Fırınınızı önceden 200 derecede ısıtın. Fırın tepsinize yağlı pişirme kağıdı serin. İyice yıkadığınız tatlı patatesleri kabukları ile birlikte istediğiniz şekilde dilimleyin. Zeytinyağı, himalaya tuzu, sarımsak ve kekik ile harmanlayın. Yağlı kağıdın üzerine patatesleri dizin. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika süresince pişirin.