Bir Balkan geleneği... Marteniçka nedir, ne zaman takılır? Marteniçka bilekliği hikayesi

Yazı: YAĞMUR TOPÇU

Baharın gelişini sembolleyen ve 1 Mart'tan itibaren örülüp bileklere takılan marteniçkalar oldukça merak ediliyor. Bu sıralar etrafınızda kırmızı-beyaz bileklikler takan insanlara sıklıkla rastlıyorsanız Marteniçka zamanı gelmiş demektir.

MARTENİÇKA GELENEĞİ NEDİR?

Marteniçka ya da martenitsa, baharın başlangıcı olan 1 Mart’tan itibaren ayın sonuna kadar takılan beyaz ve kırmızı ipliklerden yapılan bir çeşit süstür. Bahar mevsiminin başlamasıyla geleneksel Baba Marta günleri başlar.

Eski dönemlere dayanan bu inanış, Bulgaristan’a özgü bir gelenektir. Baba Marta günlerinde insanlar yakınlarına martenitsa adı verilen sembolleri, yıl boyunca sağlık ve gücün yanında olması dileğiyle hediye ederler.

Geleneğe göre marteniçkalar kırlangıç ya da leylek görünceye kadar takılır. Baba Marta günleri Bulgarlara özgü ve günümüze kadar taşınan ve Türkiye'de yaşayan göçmenler tarafından da yapılan geleneklerden biridir.

Kırmızı ve beyaz ipliklerden yapılan bu takılar ağaçlara, evlere ve hayvanlara da takılırlar. İnanışa göre bu iplik baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanırsa ve yeterince süre beklenirse kişinin dileği mutlaka gerçekleşir.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR? NE ZAMAN ÇIKARTILIR?

Balkan geleneği olan Marteniçka (Martenitsa), 1 Mart tarihinden itibaren kırmızı ve beyaz iplerle örülmeye başlanır ve bileklere takılır. Marteniçka bileklikleri, Mart ayının sonuna kadar kollardan çıkartılmaz.