Kış sofralarının güzeli, sokak kültürünün vazgeçilmezi, kokusuyla insanı cezbeden kestane, yemek kitabı yazarı Şef Jale Balcı’nın farklı tarifleriyle yepyeni bir kimliğe büründü. Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken klasik tariflerin yanında yeniliklere de açık olmanın tam zamanı!

Prodüksiyon: Selen Okan

Fotoğraf: Nurdan Usta



kestane unlu tart

Hazırlama süresi: 20-30 dakika

6 kişilik

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı kestane unu

• 5 yemek kaşığı yulaf unu

• 2 yemek kaşığı kinoa unu

• 2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

• 2 adet muz

• 2 adet mandalinanın suyu veya süt

Beyaz sos ve süsleme için

• 4 kaşık mascarpone peyniri

• 2 yemek kaşığı bal

• 3 yemek kaşığı yoğurt

• 1 limon rendesi

• Kestane şekeri

• File fıstık



Hazırlanışı:

Tart için tüm malzemeleri karıştırın. 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin. Sos için gereken malzemeleri karıştırın. Fırından çıkan tartınız ılındıktan sonra sosu kaşıkla üzerine dökün ve tartın her tarafına yayın. File badem ile servis edebilirsiniz.







Kestaneli Brüksel lahanası salatası

Hazırlama süresi: 20 dakika

6 kişilik

Malzemeler

• 1/2 kg haşlanmış Brüksel lahanası

• 10 adet doğranmış kestane şekeri

• 1 paket bebe ıspanak

• 1 avuç vişne kurusu

• 1 adet dilimlenmiş elma

• 1 avuç nar

• 1 avuç kavrulmuş file badem

Sos için

• 2 yemek kaşığı sirke

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 tatlı kaşığı hardal

• 1 çay kaşığı pul biber



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine dökeceğiniz sosun malzemelerini de homojen bir yapıya gelinceye kadar karıştırın, sonra salatanın üzerine dökün. Salatanızı nar, haşlanmış kestane gibi hem lezzet hem de doku ve renk katacak malzemelerle süsleyebilirsiniz.







Kestane çorbası

Hazırlama süresi: 20-30 dakika

6 kişilik

Malzemeler

• 1 adet ince doğranmış soğan

• 1 adet doğranmış sarımsak

• 1/2 kg közlenmiş kestane

• 3 yemek kaşığı krema

• 2 su bardağı et suyu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Trüf mantarı yağı



Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı zeytinyağında çevirin. Közlenmiş kestaneleri ayıklayıp ufaladıktan sonra soğan ve zeytinyağı karışımına ekleyin. Et suyunu da ekleyip kaynatın. Bu karışımı el blender’ından geçirip bir taşım daha kaynattıktan sonra trüf mantarı yağı ile servis edebilirsiniz.







Kestaneli bezeli iki renkli mouse

Hazırlama süresi: 40 dakika

6 kişilik

Malzemeler

• 300 gr süt

• 30 gr nişasta

• 90 gr toz şeker

• 1 bardak ezilmiş beze

• 1 kahve fincanı sıcak süt

• 1 kahve fincanı benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

• 1 çay bardağı haşlanmış ve ezilmiş kestane



Hazırlanışı

Süt, şeker ve nişastayı bir tencerede koyun. Isınınca içine bir yumurta sarısı ekleyin ve hızlıca karıştırın. Muhallebi kıvamını alınca ezilmiş bezeleri içine atın, iyice karıştırıp el blender’ından geçirin ve bardaklara bölüştürün. Sıcak sütü, çikolatayı ve kestaneyi de iyice karıştırın. Bezeli muhallebinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Soğumaya bırakın. Pişmaniye veya meyvelerle süsleyip servis yapabilirsiniz.