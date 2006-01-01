Prodüksiyon: Selen Okan
Fotoğraf: Nurdan Usta
kestane unlu tart
Hazırlama süresi: 20-30 dakika
6 kişilik
Malzemeler:
• 3 yemek kaşığı kestane unu
• 5 yemek kaşığı yulaf unu
• 2 yemek kaşığı kinoa unu
• 2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
• 2 adet muz
• 2 adet mandalinanın suyu veya süt
Beyaz sos ve süsleme için
• 4 kaşık mascarpone peyniri
• 2 yemek kaşığı bal
• 3 yemek kaşığı yoğurt
• 1 limon rendesi
• Kestane şekeri
• File fıstık
Hazırlanışı:
Tart için tüm malzemeleri karıştırın. 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin. Sos için gereken malzemeleri karıştırın. Fırından çıkan tartınız ılındıktan sonra sosu kaşıkla üzerine dökün ve tartın her tarafına yayın. File badem ile servis edebilirsiniz.
Kestaneli Brüksel lahanası salatası
Hazırlama süresi: 20 dakika
6 kişilik
Malzemeler
• 1/2 kg haşlanmış Brüksel lahanası
• 10 adet doğranmış kestane şekeri
• 1 paket bebe ıspanak
• 1 avuç vişne kurusu
• 1 adet dilimlenmiş elma
• 1 avuç nar
• 1 avuç kavrulmuş file badem
Sos için
• 2 yemek kaşığı sirke
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 tatlı kaşığı hardal
• 1 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine dökeceğiniz sosun malzemelerini de homojen bir yapıya gelinceye kadar karıştırın, sonra salatanın üzerine dökün. Salatanızı nar, haşlanmış kestane gibi hem lezzet hem de doku ve renk katacak malzemelerle süsleyebilirsiniz.
Kestane çorbası
Hazırlama süresi: 20-30 dakika
6 kişilik
Malzemeler
• 1 adet ince doğranmış soğan
• 1 adet doğranmış sarımsak
• 1/2 kg közlenmiş kestane
• 3 yemek kaşığı krema
• 2 su bardağı et suyu
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• Trüf mantarı yağı
Hazırlanışı
Soğan ve sarımsağı zeytinyağında çevirin. Közlenmiş kestaneleri ayıklayıp ufaladıktan sonra soğan ve zeytinyağı karışımına ekleyin. Et suyunu da ekleyip kaynatın. Bu karışımı el blender’ından geçirip bir taşım daha kaynattıktan sonra trüf mantarı yağı ile servis edebilirsiniz.
Kestaneli bezeli iki renkli mouse
Hazırlama süresi: 40 dakika
6 kişilik
Malzemeler
• 300 gr süt
• 30 gr nişasta
• 90 gr toz şeker
• 1 bardak ezilmiş beze
• 1 kahve fincanı sıcak süt
• 1 kahve fincanı benmari usulü eritilmiş bitter çikolata
• 1 çay bardağı haşlanmış ve ezilmiş kestane
Hazırlanışı
Süt, şeker ve nişastayı bir tencerede koyun. Isınınca içine bir yumurta sarısı ekleyin ve hızlıca karıştırın. Muhallebi kıvamını alınca ezilmiş bezeleri içine atın, iyice karıştırıp el blender’ından geçirin ve bardaklara bölüştürün. Sıcak sütü, çikolatayı ve kestaneyi de iyice karıştırın. Bezeli muhallebinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Soğumaya bırakın. Pişmaniye veya meyvelerle süsleyip servis yapabilirsiniz.