Bir kapak hikayesi…

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Yılbaşı sayımızın kapak hikayesi...

Yılbaşı sayımızın kapağı kim olsun diye uzun uzun konuştuk ve aylar öncesinde karar verdik Bade Süalp ismine. Onu hem çok özledik hem de yeni hayatını herkes gibi merak ettik. Evlendikten, anne olduktan sonraki ilk röportajını, çekimini gerçekleştirmek için menajeri Songül Göksel aracılığıyla haberleşip anlaştık. İstanbul’da yeni açılan Hilton İstanbul Kozyatağı’na tam söz verdiği saatte oğlu Azur’la birlikte geldi. Önce tüm ekiple minik Azur’u tanıştırdı. Bize göre tıpkı annesi, ona göre biraz babasına benziyor minik Azur. Azur’u bakıcısıyla birlikte otelin başka bir odasına uğurladıktan sonra biz saç-makyaj hazırlıklarına başladık. Tüm enerjisi ve sempatikliğinin üzerine bir de anne güzelliği ve samimiyeti eklenmiş Bade’ye. Eski çekim günlerinde tanıştığımız içindeki çocuksa hiç kaybolmamış. Ortaya muhteşem bir karışım çıkmış. Gün boyu ekiple şakalaşıp sık sık da bebek bekleyen moda editörümüz İrem Akalın’la bebek, hamilelik muhabbeti yaptı. Doğumdan sonra formuna eski formuna dönmüş olmanın verdiği rahatlıkla giydi bütün elbiseleri. Çekim boyu elbette Azur’u hiç ihmal etmedi. Sık sık onu kontrol edip, hasret giderip, emzirdi. Eşi Malkoç Süalp’le her telefonda konuştuğunda gözlerinin parladığını da es geçmeyelim...