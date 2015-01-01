Bir kapak hikayesi…

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Elele'nin Ocak 2015 kapağının çekim hikayesi...

Ne zaman: 3 Aralık Çarşamba

Nerede: A’jia Hotel

İstanbul’un baharı özlediği, bir günde buluştuk Yasemin Kay Allen’la. Çekimi Anadolu Yakası’nda gerçekleştireceğimiz için sabah çok erken saatlerde buluştuk. Fakat köprüde gerçekleşen bir kaza, ekibin büyük kısmının birazcık gecikmesine sebep oldu. Biz de bu arada Yasemin’in eğlenceli yönünü keşfetme şansı bulduk. Gerçekten neşeli bir kadın o! Saç ve makyaj aşamasında kullanacağı bornozu üzerine geçirirken ayakları üşümesin diye, kırmızı çoraplarını ayağına geçirip ‘Noel anneniz geldi’ diye odanın ortasına geçen Allen, çekimin başladığı ana kadar bütün ekibi gülmekten kırdı geçirdi. Çekim başladığındaysa içinden bir profesyonel fırladı. Hazırlık aşamasında ekibi kahkahalara boğan kadın bir anda müthiş bir konsantrasyonla Tamer Yılmaz’ın objektifine odaklandı. Hatta ekibe hazırlık aşamasından sonra dahil olanlar ve ilk kez Yasemin Kay Allen’la çalışanlar, ‘Normal hali mi bu? Yoksa fotoğraf çekiminde mi böyle?’ diye bile sordu. Yok o gerçek bir profesyonel, iş disiplini yüksek bir kadın. Çünkü fotoğraf çekimi biter bitmez eğlenceli ve rahat Yasemin geri döndü!