Bir pick up macerası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Volkswagen Amarok Canyon, heyecanlı ve sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor sizi...

Çok eskiden seyrettiğim bir dizi vardı. ‘McLeod’un Kızları’ adında Avustralya dizisi. Kendilerine kalan çiftliği ayakta tutmaya çalışan kızlar çiftlikteki tüm işleri kendileri yapıyor... Ve tabii ki şahane at binip kamyon kullanıyorlar. Pek bir havalı diziydi. Ta o zamanlardan heves ederdim. Ve bu ay Sapanca yolculuğumuzda en modern pick up’ı test etmek kısmet oldu.



İç güzellik önemli

Volkswagen’in dünyaca ilgi gören pick up modeli Amarok’un yeni versiyonu Amarok Canyon, sahip olduğu donanım ve aksesuar özellikleriyle oldukça iddialı. Kısmi krom kaplamalı, deri kaplı direksiyon, krom kaplı iç kapı kolları ve üfleçler Amarok’un içinin de en az dışı kadar güzel olmasını sağlıyor. Geniş saklama gözleri sayesinde tüm eşyalarınızı rahatlıkla tıkıştırabiliyorsunuz. Sürücü ve yolcu için farklı sıcaklık ayarı sunan klimatronik klima, uzun yolda özellikle hayatı kolaylaştıran hız sabitleyici, otomatik yokuş ve iniş asistanı, altı hoparlör ile kaliteli CD ve MP3’ten müzik dinleme keyfini de es geçmeyelim.



Güvenlik her şeydir!

Tırların ve kamyonların cirit attığı Sapanca yolunda hiç bu kadar güvenle yol almamıştım. ESP, virajlar ve ani manevralar gibi aracın dengesini bozacak durumlarda hassas sensörleri sayesinde otomatik olarak devreye girerek aracın yoldan çıkmasını veya savrulmasını önlüyor. Yolun eğim ve kayganlık durumuna göre, her tekerlek için milisaniyeler içerisinde ayrı ayrı frenleme yaparak aracın dengede kalmasını sağlıyor. Direksiyon hakimiyetini artırarak, yüksek hızlarda dahi tam kontrol sunuyor. ABS, özellikle ani fren gerektiren durumlarda devreye giriyor, tekerleklerin kilitlenmesini ve aracın hakimiyetini kaybetmenizi engelliyor. ASR, her hız aralığında devrede oluyor ve kayma eğiliminde olan akslara müdahale ederek güvenliğinizi artırıyor. Aracınızın tahrik tekerleklerinden birinin kaygan zeminlerde boşa döndüğü durumlarda, EDL boşa dönen tekerleği frenleyerek kuru zemindeki tekerleğe motor torkunun aktarılmasını sağlıyor, kaygan zeminlerde zorlanmadan kalkışı mümkün kılıyor.