Taşınmak dünyanın en eğlenceli ve en zor işlerinden biridir. En basit küçük bir evi bile taşımak insanın saatlerini ve büyük enerjisini alır. Durum böyle olunca da sinirler gerilir ve durup dururken sevgilinize patlarsınız. Çünkü yanınızdaki en patlanabilir kişi odur. Ancak taşınma işini birlikte kolayca atlatabilmenin bazı kolay ve pratik yolları vardır.

İş bölümü yapın

Taşınırken çiftlerin arasında problem çıkmasının en büyük nedenlerinden biri iki kişinin de aynı işi yapmaya çalışmasıdır. Oysa iş bölümü yaparsanız ne birbirinizin işlerine karışmak durumunda kalırsınız ne de sinirlerinizi bu nedenle yıpratırsınız. Yapmanız gereken tek şey kendi bölümlerinize ayrılıp eğlenceli bir şekilde toplanmaktır. Böylece her şey çok daha çabuk ilerler.







Son güne büyük bir şeyler bırakmayın

Taşınırken yapılan en büyük hata son bir günde tüm evi taşımaya çalışmaktır. Bu nedenle de sinirler iyice gerilir ve hiç bir şeyin yetişmeyeceği kaygısıyla çiftler birbirine girer. Oysa yapmanız gereken bir hafta öncesinden ufaktan evi toplamaya başlamaktır. Mesela giyilmeyen giysiler ve mutfak eşyalarını daha erkenden toplamaya başlayabilirsiniz.







Gideceğiniz evin tamirat işlerini halledin

Gittiğiniz evde yerleşme telaşının içinde bir de çalışmayan prizler ve elektrik düğmeleri ya da bozuk musluklar gibi problemler varsa o taşınmanın arasında bu durum bir ızdıraba dönüşür. Bu nedenle iş bölümü yapın ve biriniz evde bu işlerle ilgilenirken diğeri toplanmaya devam etsin. Bu şekilde çok daha kolay ilerleyebilirsiniz.



Oda oda ilerleyin

Tüm evi birden ayağa kaldırmak inanın yapmak isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü sonrasında muhtemelen oturacak yer bile bulamayacaksınız. Bu nedenle evi oda oda toplamak çok daha mantıklıdır. Öncelikle en az kullanılan eşyalarınızı ve ıvır zıvırınızı toplayın. Sonra yatak odası ve mutfağa geçin ki son ana kadar yiyip, içebilin.







Eğlencesini çıkarmaya çalışın

Taşınmak aslında yeni bir maceraya da başlamak demektir. Bu nedenle bu anın heyecanını yaşamak yerine birbirinizle uğraşmayın. Eğlenmek için mutlaka tempolu bir müzik açın ve yeni olan şeyin tadını çıkarmaya odaklanın. Kolay gelsin!