Ve karşınızda BMW’nin premium kompakt MPV sınıfındaki temsilcisi 218i Active Tourer. Sportif tasarımıyla; geniş iç mekanı, çok yönlülüğü ve dinamik performansıyla gerçekten kullanmaktan büyük keyif alacağınız bir aile otomobili!

Yazı: Arzu SözeriOtomobilin kapısını açar açmaz o ferahlık duygusu ile baş başasınız. Özellikle açık renk koltuklar ve döşemeler, işlevsel ve sportif gösterge paneli, keyifle sürücü koltuğuna oturmanızı sağlıyor. Bir tek o ahşap geçişler olmasaydı, daha mı iyi olurdu acaba? Bu otomobilde arkada oturanlar da çok şanslı. Oldukça ferah ve rahat bir yolculuk yapacakları kesin. İstenildiğinde arka koltuklar ayrı ayrı hareket ettirilebiliyor ve üç arka sırtlığın her biri daha fazla yönlülük sunmak amacıyla ayarlanabiliyor ve bölünebiliyor. Geniş panorama camın aydınlık veren hissi şahane ve tabii ki gökyüzünü seyretmek de bonusu.