Bodrum’un en muhteşem gün batımı manzarasına sahip The BO Viera’da, HELLO! Dergisi iş birliği ile unutulmaz bir plaj partisi düzenlendi.

The BO Viera’nın sonsuzluk hissi veren eşsiz gün batımında, Bodrum tarzı Riviera yaşam stili ile tanışan davetliler keyifli bir Bodrum akşamı yaşadı.



BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Efe Bezci ile HELLO! dergisi ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Begüm-Adnan Şen, Zafer Kozanoğlu, Suzan Şen, Aysel-Beril Akçay, Elif İnci Aras, Gül Ergi, Arzu Kunt, Sarp-Eda Evliyagil, Fatih-Figen Kiral, Burcu Ziyal, Zeynep Germen, Bedri-Sibel Baykam, Burcu Şendir, Ayfer Toprak, Neslihan Yargıcı, Nastassia Jacober, Alegra Levi ve Evrim Kırmızıtaş Başaran-Ömer Faruk Başaran, Aslı-Kaan Cüreklibatır gibi isimler katıldı.



Show Residence’da, The BO Viera’nın sofistike Riviera yaşam stili ile ilk olarak buluşan konuklar, Bodrum’un en uzun sahili ve kumsalı olan BO Beach’de de Müjde Kızılkan performansı ile güneşin batışına tanık oldular.



2020’de teslim

İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup, Bodrum’da bulunduğu bölgede büyüklüğü ve konumu açısından emsalsiz The BO Viera projesi ile çalışmalarına ve saygın marka iş birliklerine hızla devam ediyor.



İlk etabı 2020 yılı ortasında teslim edilmeye başlanacak olan The BO Viera projesi, Küçükbük Koyu’nda toplam 150 dönüm arazi üzerinde, 200 adet rezidans, 130 adet villa, 7 adet iş yeri olmak üzere toplam 337 anahtar ve Hilton grubunun üst segment, soft branded markası CURIO’nun 85 odalı otelinin yer aldığı bir proje.



Doğal falezleri ile denize sıfır, 1.2 kilometrelik benzersiz bir sahile sahip olan The BO Viera projesinde yapımı devam eden rezidans ve villaların tamamı deniz manzaralı ve doğaya hakim konumda.





