Bodrum'da UFO heyecanı!

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 3 kişi tarafından çekilen fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi yetkilileri, cismin UFO olduğunu iddia etti.

İlçede yaşayan Oya Öztürk tarafından Yokuşbaşı Mahallesi'nde geçen 1 Temmuz'da saat 20.00'de çekilen seri fotoğraflar ile Begüm Bilgiç ve Emine Eren tarafından Ortakent Mahallesi'nde aynı gün saat 16.00'da çekilen görüntüler, Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından özel filtre analizi ve programlarla incelendi. Merkezdeki yetkililer, cismin UFO olduğunu söyledi. Merkezin http://siriusufo.org/ adresinden cismin fotoğraf ve görüntüleri de yayınlandı. İnternet sitesinde Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kurumumuz tarafından bu seri fotoğraflar ve video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan her türlü piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif incelemede, değerlerin detaylı olarak incelenmesi ve analizleri sonucu, fotoğraflanan ve filme alınan cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı tespit edilmiştir. Ve cisimlerin kesinlikle venüs, çin feneri, kuş, leke, balon, fotomontaj, ışık yansıması, atmosferik fenomen veya yanılsama gibi açıklanabilir doğal fenomenler olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca cisimlerin karakteristik özelliği, formu, yapısı, manevrası, sessiz olması ve yerçekimini etkisiz kılan biçimde havada asılı durup, daha sonra hızla ortadan kaybolması hiçbir şekilde bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmamaktadır. Filme alınan ve fotoğraflanan cisimlerin kesinlikle 'UFO' olduğu tespit edilmiştir."