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Boğa burcunun en iyi 10 özelliği

Boğa burcunun en iyi özellikleri hangileri?

Sanata ve güzelliğe düşkündür.



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