Boğaz’ın görkemlisi

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Evlenecek çiftlerin en önemli telaşlarından biri, düğün mekanına karar verme aşaması. Boğazın en görkemli noktalarından biri olan Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren özel adreslerden biri.

RRüya gibi bir mekan, rüya gibi bir manzara ve masalları anımsatan düğünler. Sait Halim Paşa Yalısı lokasyonu, manzarası ve dekoruyla tüm bu güzellikleri sunan bir adres. Yalı, neo-klasik tarzda 19’uncu yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş eşsiz bir güzellik. Mekanın düğün paketi içerisinde karşılama kokteyli, düğün yemeği, düğün pastası, süit balayı odasında konaklama ve ertesi gün çiftlere özel kahvaltı mevcut. Dört mevsim düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan Sait Halim Paşa Yalısı aynı zamanda birçok toplantı, öğle yemeği, gala yemeği, brunch ve lansmanlara da ev sahipliği yapıyor. Yemekli düzende yaklaşık 600 kişi, kokteyl düzende ise yaklaşık 1200 kişilik kapasiteye sahip yalının hem iç hem de dış mekanları kullanılabiliyor.