Bolluk bereket dosyası

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Hayatınıza bolluk bereket katmaya hazır mısınız?

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Pozitif Dergisi



Para size bir türlü gelmiyor ya da geldiği gibi gidiyor. Belki de paranız bol ama huzurunuz eksik. Sağlığınız yerinde ama keyfini süremiyorsunuz. Dünya üzerindeki insan sayısı kadar çeşitli kombinasyonlar üretebiliriz. Peki neden hepsi bir arada olmuyor, olamıyor? Özellikle de para niye bazılarına bol bol akarken diğerlerine yüzünü hiç göstermiyor? Sistemi, yöneticileri, zenginleri suçlamak yerine biraz da içeriye bakmaya var mısınız? Eğitmen Berna Özcan Demir ile bolluk bereket üzerine keyifli ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdik.



Bolluk ve bereketi nasıl tanımlamalıyız?

Bolluk ve bereket, temelde bizim yaşamamızı nasıl tanımladığımızla ilgili zihinsel ve duygusal bir durum. Hayattaki önceliklerimiz, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz bolluk ve bereket algımızı belirliyor. Bolluk ve berekete sahip olmak demek; hayatınızdaki her şeyin yeterli olması demektir. Bolluk ve bereket parayı da kapsayan ancak bunun yanında sağlığı, enerjiyi, zamanı, bilgiyi, hayattan tat almayı, sevgiyi ve paylaşımı da içeren bir durumdur diyebiliriz.



Neden bazı insanlar çok para kazanırken bazıları yoksulluk çekiyor?

Bu sorunun yanıtı; “Kişi neye inanıyorsa onu yaşar” temel kavramında gizli. Eğer para zor kazanılır inancına sahipseniz parayı zor kazanırsınız. Hepimizin içinde, derinlerde bir yerlerde haklı olmak arzusu vardır ve bu arzu bilinçaltımızın onaylanma yasasından kaynaklanır. İnançlarımızda yanılmadığımızı görmek bizi mutlu eder ve bir çeşit tatmin duygusu verir. Bu inanç olumsuz inanç dahi olsa durum değişmez. Şu durumda “Zenginler haram parayla zengin olurlar, ben haram yemem” inancına sahip bir insanın haklı çıkma arzusu ile yapacağı seçimleri, vereceği kararları ve bunların sonuçlarını tahmin etmek zor olmayacaktır. Kısacası para ile ilgili olumlu, sevgi dolu ve güçlendirici inançlara sahip olan insanların daha kolay para kazanacaklarını, bolluk- bereket içinde yaşayacaklarını söyleyebiliriz.



Büyük ikramiye kazanan ve bunu kısa sürede kaybeden ya da çok iyi para kazanırken aniden iflas edip hayat boyu yoksulluk çeken insanları nasıl açıklayabiliriz? Öncelikle para sahibi olmak tek başına bolluk-berekete sahip olmak anlamına gelmiyor. Bir insanın parası olabilir ancak sağlık durumu, hayatındaki sorumlulukları, kişilik yapısı veya yaşam şekli hayatını bolluk-bereket içinde yaşamasına engel olabilir. Bu nedenle parasal zenginlik ile gerçek bolluk-bereket arasındaki farkı iyi anlamak gerekiyor. Eğer bir kişinin parasal zenginliğe kavuşması mümkün olduysa bu konuda olumlu inançları olduğunu düşünebiliriz. Ancak zenginliğini sürdürme konusunda olumlu-destekleyici inançları yoktur. Örneğin “Para bana gelir ama geldiği gibi gider” inancına sahip olan insanlar buna iyi bir örnektir. Genelde sürekli para kazanırlar veya bir yerlerden para gelir ama parayı ellerinde tutmaları mümkün olmaz. Kazandıkları oranda harcamaları artar veya beklenmeyen giderlerle paralarını kaybederler.

Bolluk-bereket bilincine sahip olmayan bir insanın para sahibi olması da bazen mümkün olabilir ancak bunu destekleyecek bir bilinç durumuna sahip değillerse yaşamlarına aynı şekilde zenginlikle devam edemezler. Kişisel inancıma göre dünyadaki tüm parayı tüm insanlar arasında eşit şekilde bölüştürsek birkaç sene sonra zengin yine zengin, fakir yine fakir olur. Zenginlik bilincine sahip bir insan parasını çoğaltırken, fakirlik bilincindeki bir insan çeşitli nedenlerle parasını kaybedecektir.



Para konusunda olasılıkları nasıl belirliyoruz?

Paranın gelme yollarını belirlerken kendi inançlarımıza uygun olan olasılıklara odaklanıyoruz. Örneğin sabit maaşlı çalışan bir kişi “Bana ancak piyangodan para gelir” inancına sahip olabiliyor ve diğer tüm olasılıkları kendi deneyim alanının dışında bırakıyor. Peki bu durumda piyangodan para geliyor mu? Büyük olasılıkla hayır çünkü deneyimlerime göre şunu söyleyebilirim ki ancak piyangodan para gelir inancına sahip olan birçok kişi aynı zamanda “Piyango kazanmak çok zordur/ bize çıkmaz/ piyango haram paradır kimseye faydası olmaz” gibi çelişkili inançlara da sahip. Yani paranın gelmesi için tek bir seçim yapan kişi bu seçimini desteklemeyen inançlara da sahip olarak gelir yollarını tamamen kapatıyor. Oysa evrende olasılıklar sınırsız ve “Para bana her yerden gelebilir” diye düşünerek sonsuz olasılıkları kabul edebilen kişiler için hiç beklenmeyen yerlerden para akışı olabiliyor. Eğer hayatınıza daha fazla refahı çekmek istiyorsanız sabit gelir anlayışınızdan da vazgeçmeniz gerekiyor.

Sabit bir gelire sahip olma ihtiyacı korkularımızdan kaynaklanıyor. Maaş sizin için sadece bir kanaldır, refahınızın kaynağı değildir. İhtiyaçlarınızın birçok farklı kanaldan karşılanabileceğini kabul etmeniz bilinç durumunuzda önemli bir değişim yapacaktır. Bu bilince ulaşmak için “Yeni gelir yollarına açığım ve bilmediğim kaynaklardan gelen gelirleri kabul ediyorum” olumlaması benim önerdiğim olumlamalardan biri...

