Brezilya-Almanya maçı Twitter'ı yıktı!

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Dün akşam gerçekleşen ve Almanya'nın Brezilya'ya attığı 7 golle futbolseverleri şaşkına çeviren maçla ilgili Twitter'da yapılan yorumlar da en az karşılaşma kadar ilgi topladı.

Ben Brezilyayi tutuyordum niye öyle oldu ki (@sizinmathilda)



Maça çıkmasaydınız daha iyiydi (@essra_cetinn)



Halısaha maçına profesyonel topçu getirdi Almanya (@herneboksa)



Arkadaşlar Almanya 8 i atarsa Brezilya hükümeti düşecek kesin bilgi (@Atakan_cetin)



Allah uçak kazası vermesin.. #BRA (@uur_pknce)



Brezilya ağlıyoordu durmadan ağlıyooordu neymar üzgüün,halk gözyaşlarına boğulmuuş yeter diyordu marcelo da ağlıyordu (@xalehaaciebazer)



Faşizmi sizden öğrenecek değiliz -Alamanya (@tugcedendunyaya)



Dünya Kupası yüzünden 250 bin Brezilyalı evlerinden oldu..sadece Rio'da 20 bin aile evlerinden sürüldü..acısı bu gece feci çıkıyor..(@okumusokan)



Birinci dünya savaşında da böyle oynasaydınız bugün beraber dünyaya hükmediyorduk. Yazık. @Germany (@beyinsiz_adam)



Almanya sanki 2. dünya savaşından beri bu maça hazırlanmış.(@onderseren)



Trt yanlışlıkla halısaha maçı veriyor olmalı..(@zaytungtweet)



Brezilya seyircisi kalkıp gideceğine soğuk Almanlara karşı dirense ya. Kaybedince hemen kaçıyor insan ne tuhaf ya! #BRA #GER (@ciselonat)



Sen Brezilyasın kendine gel aptallık etme #BRA (@loveellyrose)



Nazi Almanyasına geri döndük.. Acımıyor almanlar.(@enerjikkurt)



Hayatimdaki ilk iddaami oynadım. 20 tl handikapli Almanyaya. Mutluyum.(@irmakb)



Brezilya'ya bi gol de biz atar mıyız tatlı kız? (@berjje)



Ben pes'te bu kadar gol yemedim lan. (@cumcii)