Kaliteli zaman geçirmenin bir formülü de size keyif verecek kitapları okumak.

Cahillikler kitabı

John Lloyd, John Mitchinson

Alfa

Dünyadaki en uzun dağın Everest olduğunu, en soğuk yerin kutuplar olduğunu sanıyorsanız, Japon balıklarının üç saniyelik hafızaları olduğunu düşünüyorsanız ve hamam böceklerinin nükleer bir savaşı atlatabileceğine inanıyorsanız, henüz Cahillikler Kitabı’nı okumamışsınız demektir. Cahillikler Kitabı’yla hava atmaya hazır olun çünkü 279 bölümden oluşan kitapta gerçeğin gösterişinin, cahilliğin karanlık ve rutubetli köşelerinin üzerinde parlayan bir şey olduğunu göreceksiniz. Bilmediklerinizi ya da yanlış bildiklerinizi okurken çok eğleneceksiniz.







Anna Karenina

Lev Tolstoy

Can

Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri. Tolstoy’un eşsiz bir gözlem gücüyle Moskova ve Petersburg soylu yaşamına odaklandığı eser, 19’uncu yüzyıl Rusya gerçekliği ve önemli toplumsal sentezlerle örülü. Aynı zamanda aşka ve ilişkilere dair yazılmış belki de en başarılı roman. İlk bakışta 19’uncu yüzyıl Rus toplumunun karnesini çıkarıyormuş gibi görünse de bu romanda yaptığı, aslında tüm zamanları ve bütün insanlığı bir ahlak sınavına sokmaktan başka bir şey değil. Klasikler her zaman güzeldir. Çünkü insanı, insanlık hallerini anlatır. Zaman ayırırsanız pişman olmazsınız.





