Bu kış bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 4 sağlıklı alışkanlık

Günler kısaldığında ve sıcaklıklar düştüğünde yatakta kalmaktan daha çok isteyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ancak günlük olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler, bağışıklık sistemimizin durumu da dahil olmak üzere genel refahımız için hayati önem taşır.

Fonksiyonel beslenme uygulayıcısı Chloe Ward, "Bağışıklık sistemi, özellikle bağışıklık hücrelerinin %70'inden fazlasını barındıran bağırsaklar olmak üzere diğer sistemlerle derin bir şekilde bağlantılıdır" diyor. "Besin açısından yoğun yiyecekler yemek, stresi yönetmek, uykuya öncelik vermek ve aktif kalmak gibi eylemler, iltihabı azaltarak, bağırsak sağlığını destekleyerek ve vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini iyileştirerek bağışıklığı güçlendirebilir." Bu yüzden hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmak çok önemlidir .

Aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamak söylendiği kadar kolay değildir. Ancak bu kolay, uzman onaylı alışkanlıklarla kendinizi, bağırsaklarınızı ve genel bağışıklığınızı korumak için somut yollar bulabilirsiniz.

Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirecek 4 Sağlıklı Alışkanlık

1. Bağırsak Sağlığına Öncelik Verin

Fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Amy Myers'a göre, bağışıklık güçlendirici alışkanlıklar söz konusu olduğunda bağırsak sağlığı en önemli önceliktir. "Bağışıklık sisteminizi vücudunuzun içindeki ordu olarak düşünün," diyor. "Bu ordu güçlü olduğunda ve sağlıklı bir bağırsak tarafından desteklendiğinde, saldırılarla savaşmak için gereken araçlara sahip olur. Ancak, bağışıklık sisteminiz zayıf olduğunda, bu saldırılara karşı savunmasızdır. Sağlıklı bir bağırsak olmadan sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olamazsınız."

Ward, bu yüzden vücudunuza bağırsak sağlığına uygun yiyecekler vermenizin çok önemli olduğunu ekliyor. "Bağışıklık tepkisini düzenlemede önemli bir rol oynayan yararlı bağırsak bakterilerini artırmak için lahana turşusu, kimchi ve kefir gibi fermente edilmiş yiyecekleri diyetinize ekleyin." Ayrıca sağlıklı bir bağırsak astarını desteklemek için kuşkonmaz, sarımsak ve muz gibi prebiyotik açısından zengin yiyecekleri tüketmeye odaklanın.

2. Nefes Çalışması ve Farkındalık Uygulayın

İnanın ya da inanmayın, farkındalık uygulamak bağışıklığınızı güçlendirmede büyük bir etkiye sahip olabilir. Ward, "Derin nefes alma veya şükran günlüğü tutma gibi uygulamalara katılmak, aksi takdirde kortizol seviyelerini artırarak bağışıklık fonksiyonunu baskılayabilen stresi azaltabilir," diyor. "Diyafram solunumu gibi araçlar da oksijen iletimini ve hücre sağlığını iyileştirebilir." Bu alışkanlıkları günlük rutininize yerleştirmeyi düşünün; örneğin, yatmadan önce 10 dakika meditasyon yapın.

3. Yeterli Uyku Alın

Dr. Myers. "Uyku, uzun bir günden sadece bir mola vermekten daha fazlasıdır; uyku, genel sağlığınızı korumanın temel bir parçasıdır , diye açıklıyor. "Uyku, öğrenmenin, hafızayı korumanın ve hatta vücudunuzu detoksifiye etmenin hayati bir parçasıdır," diyor. "Yetersiz uyku kalbinizi, beyninizi etkileyebilir, metabolizmanızı yavaşlatabilir, depresyon ve kaygıya neden olabilir ve bağışıklık sisteminizi ve bağırsak sağlığınızı zayıflatabilir." Yatmadan önce çok fazla ekran süresinden kaçınmak gibi uykuyu ve rahatlamayı teşvik eden bir gece rutini geliştirmeye odaklanın.

4. Stresi Etkili Şekilde Yönetin

Stresi etkili bir şekilde yönetmek zor olabilirken , getirisi buna fazlasıyla değer. Ward, "Uzun süreli stres, zamanla vücudun lenfositler (beyaz kan hücreleri) gibi yeterli bağışıklık hücresi üretme yeteneğini zayıflatarak bağışıklık fonksiyonunu baskılayabilen yüksek kortizol seviyelerine yol açar," diye açıklıyor. "Bu, vücudun etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmasını zorlaştırır ve onu enfeksiyonlara ve kronik hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir." Stresi yönetmenize yardımcı olabilecek çok sayıda yol var: günlük tutmak, yürüyüşe çıkmak, meditasyon yapmak ve bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak sizin için mevcut olabilecek birkaç seçenekten sadece birkaçı.

Bağışıklığınızı Zayıflatan Sağlıksız Alışkanlıklar

Dr. Myers, bağışıklık sisteminizi güçlendiren alışkanlıklar olduğu gibi, onu zayıflatabilecek alışkanlıklar da olduğunu söylüyor. "Sigara içmek, aşırı alkol tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi zararlı alışkanlıklar iltihaplanmaya ve bağışıklık savunmasını düşürmeye katkıda bulunabilir," diyor. " Kötü beslenme -özellikle C vitamini, D vitamini ve çinko gibi temel vitamin ve minerallerden yoksun diyetler- optimum bağışıklık fonksiyonunu bozabilir. Kronik uyku eksikliği ve yüksek stres seviyeleri, bağışıklık tepkilerini baskılayan bir hormon olan kortizolü artırabilir."

Benzer şekilde, sağlıksız uyku alışkanlıkları vücudunuzun bağışıklık sistemi üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olabilir, diyor Ward. "Uyku yoksunluğu, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan proteinler olan sitokinlerin üretimini azaltır ve genel bağışıklık hücresi işlevini zayıflatır." Bu sağlıksız alışkanlıklardan bazılarını benimsediyseniz endişelenmeyin; bazı değişiklikler yapmak için yanlış zaman yoktur.