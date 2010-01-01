Bu yaz, daha sıcak geçecek!

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Bu yıl, özellikle batı bölgelerini sıcak ve kurak bir yaz bekliyor...

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl buharlaşma oranlarının yüksek olacağını belirterek, "Bu, kuraklık açısından iyi

bir senaryo değil. Özellikle batı bölgelerini sıcak ve kurak bir yaz bekliyor" dedi.



Şen, 10 yıldır ülkede yaz aylarındaki sıcaklığın, mevsim norrmallerinin üzerinde olduğunu söyledi. Zararlı etkiler nedeniyle dünyadaki mevsim akışının değiştiğini vurgulayan Şen, bu yaz

döneminde sıcaklığın geçmiş yıllara göre daha da artacağını ifade etti.



Üç aylık yaz diliminin en az 45 gününde, sıcaklığın normal değerlerin üzerinde beklendiğini anlatan Prof. Dr. Şen, "Bu yıl buharlaşma oranları daha yüksek olacak. Bu kuraklık açısından iyi bir senaryo değil. Özellikle batı bölgelerini sıcak ve kurak bir yaz bekliyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Şen, İstanbul'un yaz ayı sıcaklık ortalamasının 28 derece olduğunu, bu yıl değerlerin artacağını zaman zaman 36-37 dereceye ulaşılabileceğini dile getirdi.



Dünya'nın sıcaklığı 2 derece arttı

Dünyadaki en büyük sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu ifade eden Şen, sera gazlarının yeryüzünün iklim değerlerini bozduğunu vurguladı.



Orhan Şen, sera gazlarının atmosferdeki salınımını önlemek amacıyla 2012'de imzalanan Kyoto Protokolü kurallarına bazı ülkelerin uymadığını savunarak, son dönemlerde Asya ve Afrika'da Kyoto Protokolü'nün yerine geçecek toplantılar yapıldığını aktardı.



Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti:

"Tahminlere göre, 2040'lı yıllarda 2 derecelik artış beklenirken 2010'lu ve 2015'li yıllarda 2 derecelik artışa maalesef eriştik. Tabii bu 2 derecelik artış son derece önemli. Bilim adamları tarafından 2 derecelik artış bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu artışın geçilmemesi gerektiğini söylenirken gelişmiş ülkeler sanayileri için buna kayıtsız kalıyor."



(AA)