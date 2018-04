EF ile Paris’te Fransızca, Londra’da İngilizce, Roma’da İtalyanca veya Tokyo’da Japonca öğrenebilirsiniz. Üstelik kendi ders programınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz.

EF ile dil öğrenmek isteyen herkes, yurt dışında 16 ülkede 41 şehirde eğitimini ve ders programının içeriğini kendisi tasarlayabiliyor. EF Education First Uluslararası Dil Merkezleri Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Özdemir bu yapılandırmayı şöyle anlatıyor: “Okullarımız, sadece sınıf içi ve bilgisayar laboratuvarlarıyla sunduğumuz eğitimin kalitesiyle değil; aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getirmesi, ders dışı zamanlarda planlanan aktiviteler, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına anında çözüm üreten uzman kadrolarıyla benzersiz bir deneyim sağlıyor. Okullarımızda en yoğun dönemlerde bile, aynı sınıfta ikinci bir Türk öğrenci görme şansınız yok denecek kadar azdır. Böylece öğrencilerimizin kendi aralarında Türkçe konuşmak yerine farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile arkadaşlık kurmalarını ve İngilizce konuşmalarını sağlıyoruz.”



EF öğrenme garantisi sağlayan EFEKTA isminde son teknoloji ürünü kendi geliştirdiği bir eğitim sistemi kullanıyor. Tüm okullarda, bu sistemle entegre, aynı kalitede ve standartta eğitim verildiğini söyleyen Gökhan Özdemir sistemlerini şöyle anlatıyor: “EFEKTA, sınıf içi ve online laboratuvarlarda eğitimi destekleyen özel bir sistem. Metodolojisi ve kitapları her sene yeni gelişmelere göre güncelleniyor. Sınıf içi eğitimler interaktif ortamda yapılıyor ve sınıflarda eğitim alan öğrencilerin sayısı 15’i geçmiyor. Bu sistemle okuma, anlama, yazma ve konuşma becerileri eşzamanlı olarak destekleniyor ve gelişim ölçümlenebiliyor”.