Kendine bakım uygulamak yılda 365 gün yapmanız gereken bir şeydir. Ancak biliyoruz ki bazen iş, ilişkiler ve günlük zorluklar tüm boş zamanlarınızı alıyor. Fakat uzun yaz günlerinde bakımınızı rutininize dahil etmek biraz daha kolaylaşabilir.

Tatil günleri açık havada daha fazla zaman geçirmenizi sağlar ve yazın kaygısız, yavaş hareket eden titreşimi, ihtiyacınız olan ve hak ettiğiniz ilgiyi kendinize vermek için iyi bir zamandır. Kendi kendine bakmak, farklı insanlar için farklı şeyler demek olabilir. Önemli olan size iyi hissettiren ve iyi gelen şeyleri bulup yapmaktır.



Bir egzersiz yapmayı deneyin

Hali hazırda çok aktif değilseniz veya şu anki rutininizden biraz sıkıldıysanız, yeni bir egzersiz planı sizi harekete geçirebilir. Sabahları bir arkadaşınızla bisiklet sürmeyi düşünün veya sevdiğiniz bir aktiviteye dalın. Yeni bir deneyim ve bazı fiziksel hareketlerin birleşimi size yeniden enerji verir.







Temiz bir ev

Evinizin bir kısmını toparlamak için günde 5-10 dakika ayırın. Müzik dinlemeye benzeyen bu şey aslında stres atmanıza yardımcı olur ve mekanınızda daha rahat hissetmenizi sağlar. Evinizdeki dağınıklık sizi zihinsel karmaşaya itebilir ve potansiyel olarak kaygı ve depresyonu arttırabilir. Ancak, organize etmek ve temizlemek daha az bunalmış hissetmenize yardımcı olur.







Savurganlık yapmadan yeni bir şeyler alın

Evinizi toparlamak, istemediğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz şeyleri temizlemeniz anlamına da gelir. Yatağınızı değiştirmek ve eski kıyafetleriniz yerel bir yardım kuruluşuna bağışlamak her açıdan sizi hafifletir. Bütçeniz izin veriyorsa, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan yaz temalı ürünlerle kendinizi şımartabilirsiniz.









Şehir dışına çıkın

Bir hafta sonu gezisi ya da yurtdışı olsun, tatil sizi sıfırlar ve yakıt ikmalinde bulunur. Tatil yapmak, stresi azaltır ve aynı zamanda kortizol seviyelerini düşürür. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır. Seyahat ederken yaşadığınız deneyimler ve farklı insanlarla etkileşime girmek de beyin sağlığınız ve genel durumunuz için son derece önemlidir.