Bugün Dünya Engelliler Günü

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Bugün 3 Aralık Dünya Engiler Günü. Peki, engelilerle aramızdaki, düşüncelerimizdeki engelleri kaldırabilmak adına ne yapıyoruz?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)Toplum Gönüllüleri Kulübü üyesi öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlayabilmeleri için kent sakinlerine baston ve tekerlekli sandalye kullandırdı.



35 üniversite öğrencisi, 'Herkes farklı herkes eşit' sloganıyla kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da durdurdukları kişilere, çalışmaları hakkında bilgi verip, engelilerin kullandığı baston ile yürümelerini ve tekerlekli sandalye ile karşıya geçmelerini istedi. Caddeden geçenlerden bazıları öğrencilerin isteğini yerine getirirken, bazıları kabul etmedi.



BEÜ Toplum Gönüllüleri Kulübü Koordinatörü Melike Nursen Ayhan, kent yaşamı içinde engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatabilmek, bu anlamda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.



Fizyoterapist Topluluğu Kulübü üyesi İsmail Alak ise şöyle konuştu:

"Hiçbir fiziksel engeli olmayan vatandaşların, engellilerin kullandığı aletleri kullanarak onların hissettiklerinin çok azını hissedebilmesini istiyoruz. Vatandaşların çoğu aleti kullanmayı bilmiyor. O aletleri daha önce hiç görmemişler. Bize kullandıktan sonra teşekkür edenler oluyor."



Tekerlekli sandalyeye oturup üniversite öğrencisinin yardımıyla yolun karşısına geçen Cengiz Çağlayan ise "Her sağlıklı vatandaş bir engelli adayıdır. O yüzden engellilere yardımcı olmak zorundayız" dedi.



(DHA)