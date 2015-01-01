Bugün gökyüzüne dikkat!

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Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, 12-13 Ağustos tarihlerinde maksimum seviyeye ulaşacak.

Geçen yıl dolunaya denk gelen gökyüzü şöleni, bu yıl Ay gökyüzünde son dördünde olduğu için daha iyi izlenebilecek.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi'nin 2015 yılı en önemli gök olayları arasında gösterilen Perseid Göktaşı Yağmuru, 12-13 Ağustos gecelerinde en yoğun dönemine ulaşacak. Gökyüzünde muhteşem bir manzara ortaya çıkaracak bu önemli gök olayı, ışık yoğunluğunun en az olduğu bölgelerde çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Geçen yıl dolunaya denk geldiği için gökyüzündeki ışık yoğunluğu nedeniyle çok az gözlenebilen bu şölen, bu yıl Ay'ın son dördünde olması nedeniyle çok iyi gözlemlenebilecek. Ay'ın son dördünde çok ince bir çizgi olarak görüneceği nedeniyle gökyüzünün de karanlık olacağı bu gecede 1 saatte 90'a kadar göktaşı görülebilecek.



DÜNYA ATMOSFERİNDE SÜRTÜNME

12-13 Ağustos gecesi yaşanacak gökyüzü şölenine ilişkin TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden (TUG) yapılan açıklamada, halk arasında 'yıldız kayması' diye bilinen olayın, aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluştuğuna dikkat çekildi. Yıldızlarla ilgisi olmadığı belirtilen bu meteorların, çoğunluğu kum tanesinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik moloz olduğu, çoğunun Dünya yüzeyine hiç ulaşamadığı, yüzeye ulaşabilenlerin de meteorit adıyla anıldığı kaydedildi.



BİR YILDA 8 GÖKTAŞI YAĞMURU

TUG uzmanları, yılda sekiz kez meteor yağmuru olayı yaşandığına dikkat çekti. En etkileyicilerinin başında Perseid'in yanı sıra, 13-14 Aralık'ta yaşanacak Geminid (İkizler) göktaşı yağmurunda 1 saatte 120'ye yakın meteor görülebilecek.



Ayrıca bu yıl Ocak ayının ilk haftası yaşanan Quadrantid (Dörtlük), Nisan'daki Lyrid (Lir) göktaşı yağmurlarında saatte 20, Mayısın ilk haftası Eta Aquarid (Eta Kova) saatte 60, Temmuzda Delta Aquarid (Delta Kova) saatte 20 gözlemlenen meteor yağmurları oldu. 12-13 Ağustos'taki Perseid'den sonra 20-21 Ekim'de Orionid (Avcı) saatte 20, 17-18 Kasım'da Leonid (Aslan) saatte 15 ve 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) saatte 120 adet görülebilecek şekilde meteor yağmuru yaşanacak. (DHA)