Bulun, tweet'leyin, kazanın!

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Twitter yarışmalarımız devam ediyor!

Twitter'da @EleleDergisi'ni takipte kalın, sürpriz hediyeler kazanın!

10 Nisan günü saat 11.00'de tweetleyeceğimiz soruya doğru yanıtı veren 1., 50, 100. ve 150. kişi Perspective'den çok şık bir hediye kazanacak.

