Bunları yapmayın!

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Bu konu, size de yabancı gelmeyecek.

Kadınlar için hayatta kalma rehberi başlığıyla Anne Sophie Girard ve Marie Aldine Girard kardeşler tarafından kaleme alınan ‘Mükemmel Kadın Sürtüğün Tekidir!’ adlı kitapta dikkatimizi çeken ve bizi güldüren iki konuyu siz Elele okurları için alıntıladık.



Potansiyel sevgili olarak gördüğünüz birinin facebook fotoğrafını nasıl analiz edersiniz?

•Kankalarıyla birlikte fotoğrafı: Cool

•Sadece bir kankasıyla fotoğrafı: Eşcinsel

•Eski sevgilisiyle fotoğrafı: Kendini kaybetmiş

•Kılık değiştirmiş birfotoğrafı: Depresif

•Devlet Başkanı’nın fotoğrafı: Endişe verici

•Manzara fotoğrafı: Çirkin

•Kendisi olmayan çirkin bir erkeğin fotoğrafı: Çirkin ama komik.

•Kendisi olmayan çok yakışıklı bir erkeğin fotoğrafı: Çirkin ve acınası durumda

•Küçük bir kedinin fotoğrafı: Eşcinsel

•Küçük, ölü bir kedinizin fotoğrafı: Psikopat



Kendi facebook profil fotoğrafını nasıl seçersiniz?

•Fotoğrafınız yalancıktan gizemli, hafif seksi olmalı ve şöyle demeli:‘Bana bakın millet! Ben özgür ve mutlu bir kadınım!’

Not: Taş gibi göründüğünüzü düşündüğünüz bir fotoğrafınızı da koymasanız iyi edersiniz. Belli bir normallik payı olsun ki olası bir karşılaşmada hayal kırıklığına neden olmasın!



Kaçınmanız gereken fotoğraflar

•Mayolu fotoğraf: Alnınıza edepsiz yazmakla aynı şey.

•Sevgiliyle fotoğraf: Gerçekten taş gibi bir sevgilinin olması durumunda istisna yapılabilir.

•Kediyle fotoğraf: Özellikle de kedi artık hayatta değilse!



Araştırmalar ne diyor?

•Sosyal medya tüm dünyada pornoyu geride bırakmış. Her üç kişiden ikisi herhangi bir sosyal ortamda.

•Bugün Facebook’ta 32 milyon, Twitter’da 10 milyon, genelde ise 35 milyonu aşkın internet kullanıcısına sahibiz. Türkiye Facebook’ta en çok üyeye sahip altıncı ülke.

•Türkiye’de Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram en çok kullanılan sosyal ağlar arasında. Google+ sabah 09:00-11:00 arası, Pinterest ise günün ilk saatlerinde aktif kullanılıyor. Hafta sonu ise Instagram ve Youtube kullanımında artış yaşanıyor.

•Türkiye’de en popüler sosyal ağ olarak Facebook ilk sırada yer alıyor. 32 milyondan fazla kullanıcıya sahip Facebook’un İstanbul’da 8 milyondan fazla kullanıcısı var. Özellikle işe giderken sabah saatleri ve akşam iş çıkışı saatleri Facebook’un en yoğun kullanıldığı zamanken, en çok vakit geçirilen gün ise çarşamba.

•Hafta sonu Instagram ve Youtube kullanımında hafta içine oranla yüzde 30 artış olmakta. Özellikle hafta sonu dışarı çıkıp gezenler Instagram’da yoğun olarak içerik paylaşıyor. Facebook’ta 13.00-14.00, Twitter’da 13.00-15.00 ve LinkedIn’de ise 17.00-18.00 saatleri içerik paylaşmak için uygun.

•Türkiye, Avrupa’nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumunda.

•Sosyal medya kullananların yüzde 60’ının amacı, diğer insanların ne yaptığını görmek.

•Eklenen arkadaşların yüzde 82’si gerçek hayattan, yüzde 60’ı arkadaşların arkadaşları, yüzde 29’u tanımadıkları, yüzde 11’i ise işle ilgili.

•İnternet kullanıcılarının sadece yüzde 65.1’i e-posta kullanıyor, sosyal ağları kullananlar ise yüzde 68’lik orana sahip.

•İşverenler ve insan kaynaklarının adaylar hakkında bilgi aldıkları en önemli sosyal ağ Linkedin. Linkedin’den sonra ise Facebook en çok dikkate alınan sosyal ağ. Facebook’ta ise genellikle insanların günlük yaşamları, insan ilişkileri, yaptıkları yorumlar, arkadaşlarıyla ilişkileri ve paylaşımları dikkat çekiyor.