Burca göre pizza!

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Hangi burç, pizzasını nasıl seviyor?

Gurme İtalyan pizzacısı Befetto, her burcun beslenme şekline göre pizza menüsü oluşturdu. Şaşkınbakkal’da hizmet veren gurme İtalyan pizzacısı Befetto’ya gelenler, kendi burcuna uygun malzemelerle hazırlanmış pizzasını sipariş edebilmenin keyfini yaşayacak. İşte burçlara göre pizzalar...



Koç: Abur cubur yemeye bayılırlar. Süt ürünleri, zeytin, domates, ceviz, ıspanak ve yeşillikler Koç burcunun listesinde bulunması gereken yiyeceklerdir.

Boğa: Yemek yemeğe düşkünlükleri ile tanınırlar. Protein ağırlıklı beslenmelerinde fayda vardır. Özellikle beyaz etli ürünleri tercih etmelidirler.

İkizler: Baharatlı yiyeceklerden uzak dururlar. Peynir, havuç, brokoli, badem, portakal ve greyfurt İkizler burcunun vazgeçilmez besinleri arasındadır.

Yengeç: Kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Peynir, yoğurt, lahana, domates, salata, bol miktarda sebze yemelidirler.

