Burçlar ve takıntıları

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Her burcun bir takıntısı var!

Koç: Kapalı alanda uzun süre kalmayı sevmez.

Boğa: Evde, arabada mutlaka kapıyı kilitler.

İkizler: Sürekli ellerini ve ayaklarını oynatır.

Yengeç: Biriktirme hastalığı vardır.

Aslan: Marka takıntısı vardır.

Başak: Sık sık ellerini yıkar. Temizlik ve düzen onun en büyük takıntısı!

Terazi: Teknolojiye takıntılıdır. Cep telefonsuz uzun süre duramaz.

Akrep: Tutkuludur ve en büyük takıntısı cinselliktir.

Yay: Şans oyunlarına takıntılıdır.

Oğlak: Not alma takıntısı vardır. Unutkanlık riskine karşı her şeyi kağıtlara yazar.

Kova: Aynı mekanda uzun süre duramaz.

Balık: Ayakkabı takıntısı vardır.

