menu

close

menu

close

menu

close

Burçlar ve takıntıları

Her burcun bir takıntısı var!
Koç: Kapalı alanda uzun süre kalmayı sevmez.
Boğa: Evde, arabada mutlaka kapıyı kilitler.
İkizler: Sürekli ellerini ve ayaklarını oynatır.
Yengeç: Biriktirme hastalığı vardır.
Aslan: Marka takıntısı vardır.
Başak: Sık sık ellerini yıkar.  Temizlik ve düzen onun en büyük takıntısı!
Terazi: Teknolojiye takıntılıdır. Cep telefonsuz uzun süre duramaz.
Akrep: Tutkuludur ve en büyük takıntısı cinselliktir.
Yay: Şans oyunlarına takıntılıdır.
Oğlak: Not alma takıntısı vardır. Unutkanlık riskine karşı her şeyi kağıtlara yazar.
Kova: Aynı mekanda uzun süre duramaz.
Balık: Ayakkabı takıntısı vardır.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler