Koç: Kapalı alanda uzun süre kalmayı sevmez. Boğa: Evde, arabada mutlaka kapıyı kilitler. İkizler: Sürekli ellerini ve ayaklarını oynatır. Yengeç: Biriktirme hastalığı vardır. Aslan: Marka takıntısı vardır. Başak: Sık sık ellerini yıkar. Temizlik ve düzen onun en büyük takıntısı! Terazi: Teknolojiye takıntılıdır. Cep telefonsuz uzun süre duramaz. Akrep: Tutkuludur ve en büyük takıntısı cinselliktir. Yay: Şans oyunlarına takıntılıdır. Oğlak: Not alma takıntısı vardır. Unutkanlık riskine karşı her şeyi kağıtlara yazar. Kova: Aynı mekanda uzun süre duramaz. Balık: Ayakkabı takıntısı vardır.