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Yurt dışında çok popüler olan bir sistem artık bizim de hayatımızı kolaylaştırmak için hizmetimizde. Mobilizm, bir otomobil paylaşım sistemi. Dilediğiniz gün dilediğiniz saatte otomobil sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik, yakıt, vergi, muayene derdi olmadan!

Bu ay size tek bir otomobil yerine, en beğendiğiniz otomobilleri seçebileceğiniz bir otomobil paylaşım sistemini anlatalım istedik; mobilizm. Satın almaya gerek kalmadan, kullandığınız kadar para ödediğiniz, ‘polis çevirmesine yakalanmayayım’, vergiydi, muayeneydi diye düşünmeden (ki aile içinde büyük gerginlik sebebidir, teyitli bilgi) otomobil sahibi olmanın alternatif bir yolu bu. Gideceğiniz yere, kıyafetinize, kişi sayısına göre beğendiğiniz otomobili seçebiliyorsunuz.

Yani hayalinizdeki otomobile sahip olana kadar, zor zamanlarda rahatlıkla kurtarıcınız olacakbir sistem bu. Haliyle özellikle üniversiteli gençler arasında son derece popüler...



