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Buzdolabını verimli kullanmanın yolları

Mutfakların olmazsa olmazları buzdolapları! Peki, buzdolabınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Doğru temizlik, kurulum ve bakım önerileri ile birlikte buzdolaplarının hem ömrü uzuyor hem de enerji tüketiminin minimumda kalması sağlanıyor. Siemens Ev Aletleri, evin en çok enerji tüketen eşyalarının başında gelen buzdolaplarını daha verimli kullanmanın püf noktalarını açıkladı. İşte buzdolabınızı daha verimli kullanmak için dikkat etmeniz gerekenler:

  • Buzdolabınız taşınırken veya monte edilirken cihazın soğutucu madde sirkülasyon sistemindeki boruların zarar görmemesine dikkat edin.
  • Buzdolabınızın kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaması ve ocak, radyatör gibi bir ısı kaynağının yanında olmaması gerekmektedir.
  • Düzenli bakım ve temizlik, buzdolabınızın daha iyi çalışmasını sağlar ve buzdolabınızın ömrünü uzatır. Ancak buzdolabınızı temizlerken kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanılmamalı.
  • Raflar ve kapların deforme olmaması için bu parçaları kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayın.
  • Buz çözme ve temizleme işlemi için, buzdolabınızın elektrik fişini prizden çekip çıkarın veya bağlı olduğu sigortayı kapatın.
  • Kar, kırağı ve buz tabakalarını temizlemek için sivri veya keskin kenarlı cisimler kullanmayın. Aksi halde cihazınızın soğutucu madde boruları zarar görebilir.
  • Buzdolabınızı en soğuk kısımlarında balık, sucuk, et gibi hassas besinleri muhafaza edin. Soğuk depolama bölümleri salata ve sebze gibi soğuğa karşı hassas besinler için uygun değildir.
  • Buzdolabınızın en sıcak kısımlarında sert peynir ve tereyağı gibi besinleri saklayın. Böylece sert peynir tadını geliştirmeye devam eder, tereyağı ise ekmeğe sürülebilir kıvamda kalır.
  • Enerji tüketiminin en düşük seviyede olmasını sağlamak için buzdolabınız ile duvar arasında kalan mesafenin yaklaşık 5 cm olmasına dikkat edin.
  • Enerji tasarrufu için buzdolabınızın kapılarını mümkün olduğu kadar kısa süreli açın ve kapıların hava sızdırmadığına emin olun.
  • Buzdolabınızın arka ve yan yüzlerindeki hava ısınır, ısınan bu havanın da kolayca çıkıp gidebilmesi gerekir. Aksi halde soğutucu daha fazla çalışır ve fazla elektrik sarfiyatına yol açar. Bu sebepten ötürü havalandırma deliklerinin önünün kesinlikle kapatılmaması gerekir.
  • Sıcak yemekleri buzdolabınıza koymadan önce oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletmek ve buzdolabına koyduğunuz yiyeceklerin üstünü kapatmak da enerji verimliliği açısından önem taşır.
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