Mutfakların olmazsa olmazları buzdolapları! Peki, buzdolabınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi biliyor musunuz?
Doğru temizlik, kurulum ve
bakım önerileri ile birlikte buzdolaplarının hem ömrü uzuyor hem de enerji
tüketiminin minimumda kalması sağlanıyor. Siemens Ev Aletleri, evin en çok enerji tüketen eşyalarının başında gelen buzdolaplarını daha verimli kullanmanın püf noktalarını açıkladı. İşte buzdolabınızı daha
verimli kullanmak için dikkat etmeniz gerekenler:
Buzdolabınız
taşınırken veya monte edilirken cihazın soğutucu madde sirkülasyon
sistemindeki boruların zarar görmemesine dikkat edin.
Buzdolabınızın
kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması, doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalmaması ve ocak, radyatör gibi bir ısı kaynağının
yanında olmaması gerekmektedir.
Düzenli
bakım ve temizlik, buzdolabınızın daha iyi çalışmasını sağlar ve
buzdolabınızın ömrünü uzatır. Ancak buzdolabınızı temizlerken kum, klor
veya asit içeren temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanılmamalı.
Raflar
ve kapların deforme olmaması için bu parçaları kesinlikle bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Buz
çözme ve temizleme işlemi için, buzdolabınızın elektrik fişini prizden
çekip çıkarın veya bağlı olduğu sigortayı kapatın.
Kar,
kırağı ve buz tabakalarını temizlemek için sivri veya keskin kenarlı
cisimler kullanmayın. Aksi halde cihazınızın soğutucu madde boruları zarar
görebilir.
Buzdolabınızı
en soğuk kısımlarında balık, sucuk, et gibi hassas besinleri muhafaza
edin. Soğuk depolama bölümleri salata ve sebze gibi soğuğa karşı hassas
besinler için uygun değildir.
Buzdolabınızın
en sıcak kısımlarında sert peynir ve tereyağı gibi besinleri saklayın.
Böylece sert peynir tadını geliştirmeye devam eder, tereyağı ise ekmeğe
sürülebilir kıvamda kalır.
Enerji
tüketiminin en düşük seviyede olmasını sağlamak için buzdolabınız ile
duvar arasında kalan mesafenin yaklaşık 5 cm olmasına dikkat edin.
Enerji
tasarrufu için buzdolabınızın kapılarını mümkün olduğu kadar kısa süreli
açın ve kapıların hava sızdırmadığına emin olun.
Buzdolabınızın
arka ve yan yüzlerindeki hava ısınır, ısınan bu havanın da kolayca çıkıp
gidebilmesi gerekir. Aksi halde soğutucu daha fazla çalışır ve fazla
elektrik sarfiyatına yol açar. Bu sebepten ötürü havalandırma deliklerinin
önünün kesinlikle kapatılmaması gerekir.
Sıcak yemekleri
buzdolabınıza koymadan önce oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletmek ve
buzdolabına koyduğunuz yiyeceklerin üstünü kapatmak da enerji verimliliği
açısından önem taşır.