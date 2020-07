Kurban Bayramı yaklaşırken, buzdolabımızda da hazırlık yapmanın faydası var. Et, çok lezzetli ve önemli bir besin kaynağı olabilir ancak doğru saklanmadığında, ölümcül derecede tehlikeli bakterilerin üremesi için elverişli bir ortam yaratır. Hatta bu tehlikeli bakterilerin buzdolabında diğer besinlere de bulaşma riski yüksektir. O nedenle Kurban Bayramı öncesinde, buzdolaplarında bir acil durum hazırlığı yapmakta fayda var.

Et lezzetli olduğu kadar tehlikeli ve hatta kimi durumlarda ölümcül bir besine dönüşebilir. Doğru saklanmayan et ürünleri hem kendileri bozulurken hem de çevresindeki diğer besin maddelerine de tehlikeli bakteriler bulaştırabilir. Eti buzdolabında bile saklasanız, tüketmek için sadece birkaç günlük pencereye sahip olduğunuzu unutmamalısınız. Normal şartlarda, buzdolabının alt raflarında saklanan bir et, hava almadan saklansa bile, birkaç gün içinde gri ve yeşil lekeler oluşturmaya başlar. Bunlar artık etin bozulmaya başladığını gösteren küçük bakteri kolonileridir. Etinizin o bölgelerinde artık hem pis bir koku yapan hem de eti yiye yiye üreyen ve milyonlarca bakteri birikmeye başlamış demektir ki, etin henüz renk değişimine uğramamış diğer bölgelerine de bu bakteriler çoktan yayılmıştır. Tüm etin gri renge dönüşmesi bir ya da iki gün sürer.



Bu anlattığımız senaryo etteki zararlı bakterilerin, gözle görülür hale gelmesinin öyküsüdür ancak et kesildiği andan itibaren zararlı bakterilere ev sahipliği yapar. Bu yüzden çiğ ete dokunan elinizi veya diğer mutfak gereçlerinizi, hiçbir şekilde diğer besin maddelerine ve vücudunuza, ağzınıza götürmemelisiniz. Buzdolabında da etinizi, diğer besinlere temas etmeyecek şekilde, doğru şekilde paketleyerek, en soğuk derecede saklamalısınız. Çoğu zaman, günlük alt bölmelerde saklanan etin, suyunu saldığı ve bazen yanlışlıkla ya da fark edilmeden bu suyun buzdolabının daha alt bölmelerine sızdığı kazalar yaşanabilir. Siz farkında olmadan, sebze bölümünde sakladığınız meyvelerin üzerine akan et suyu, okuldan gelip buzdolabında elma, üzüm, şeftali arayan minik haylazlar için de büyük risk oluşturabilir. Hatta evin yetişkinleri bile hiç farkında olmadan bu riski alabilir. Ardından, nedenini anlayamadığınız mide ağrıları, kramplar, kusma nöbetleri, baş dönmeleri, yüksek ateş ile yatağa düşünce bir de bakmışsınız ki ağır tedavilere rağmen aylarca vücudunuzu harap edecek sinsi salmonella bakterisi vücudunuza yerleşmiş.



Dolayısıyla, kurban bayramı öncesinde, buzdolaplarını bilinçli bir şekilde organize etmek çok önemlidir.



Eti buzluk bölümünde saklamak için dahi, kapalı besin kapları kullanmanızı tavsiye ederiz. Yine alt bölmelerde, çözünmeye veya marinasyona bırakacağınız etleriniz için, poşet değil de kilitli besin kutuları kullanmak en güvenli seçenek olacaktır. Çünkü buzdolabı poşetleri et suyunu saldığında, bu suyu kaçırma ve buzdolabına akıtma riski taşır. Eğer bu risk gerçekleşirse, sizi elinizde bezlerle, kağıt havlularla, tüm buzdolabını boşaltıp hipoyla paklayacağınız çok yorucu bir temizlik süreci bekliyor demektir ki, bu temizliğin kendisi bile bakteri bulaşması açısından risklidir.