Cadılar Bayramı'nın hikayesi: Nereden ve nasıl ortaya çıktı?

Bu korkunç derecede eğlenceli tatilin antik kökenlerini keşfederken, her şeyin binlerce yıl önce nasıl başladığını çözeceğiz...

CADILAR BAYRAMI NEREDEN ÇIKTI?

Bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Cadılar Bayramı, Samhain adlı eski Kelt festivalinden kaynaklandı. 31 Ekim, yazın sonunu ve hasat mevsimini simgeleyen pagan dini bir kutlamadır.

Keltlerin Yeni Yıllarını 1 Kasım'da kutladıklarını da belirtmek önemlidir; bu, Samhain'in Keltlerin Yeni Yıl Arifesi olarak kabul edildiği anlamına geliyordu. Bu neden alakalı? Çünkü Keltler, yeni yıldan önceki gecenin, ölülerin hayaletlerinin yaşayanlar diyarına dönebileceği gece olduğuna inanıyorlardı.

Bu nedenle, insanların ekinleri yaktığı ve tanrılarına hayvan kurban ettiği kutsal şenlik ateşlerinin olacağına inanılıyordu. Bununla birlikte hayaletleri kovmak için genellikle hayvan başları ve derilerinden oluşan kostümler giyiliyordu.

CADILAR BAYRAMI ADINI NEREDEN ALDI?

Samhain bugün Cadılar Bayramı tatili dediğimiz şeyden çok uzak, peki nereden geldi? Pekala, hızlı bir şekilde 13 Mayıs 609'a, yani Roma İmparatorluğu'nun Kelt bölgesini fethetmesinden yıllar sonrasına gidelim. Bu, Papa IV. Boniface tarafından Katolik Tüm Şehitler Günü bayramının kuruluşuydu.

Daha sonra 8. yüzyılda Papa III. Gregory bu bayramı azizleri ve şehitleri de kapsayacak şekilde genişletti ve 13 Mayıs'tan 1 Kasım'a taşıdı; Şimdi Azizler Günü olarak bildiğimiz şeye All-Hallows veya All-Hallowmas deniyordu. Azizler Günü kutlamasından önceki geceye All-Hallows Eve adı verildi ve bu gece sonunda Cadılar Bayramı oldu.

CADILAR BAYRAMI GELENEKLERİNİN KÖKENLERİ

Pek çok eşsiz ve tuhaf gelenek Cadılar Bayramı'nda yapılıyor. Bu yüzden tüm bunları neden yaptığımızı merak etmek şaşırtıcı değil. İşte klasik Cadılar Bayramı geleneklerinin büyüleyici geçmişine daha yakından bir bakış:

Balkabağı fenerleri oymak

Balkabağına neden şekiller ve yüzler oyuluyor? Elbette kötü ruhları korkutmak için. Bu gelenek, hikayeye göre Şeytan'ı kandırıp tuzağa düşüren ve Jack'in öldükten sonra cehenneme gitmemesi şartıyla gitmesine izin veren İrlandalı "Cimri Jack" efsanesine dayanmaktadır.

Ancak Jack öldüğünde Cennet ruhunun içeri girmesine izin vermedi ve sonsuza kadar bir hayalet olarak dünyanın etrafında dolaşmak zorunda kaldı. Elinde sadece yolunu aydınlatmak için yanan bir kömür parçasıyla oyulmuş bir şalgam vardı. Balkabağından önce insanlar kötü ruhları kovmak için patateslerin ve şalgamların üzerine yüzler oyuyordu.

Şaka ve yaramazlık

Cadılar Bayramı tam olarak neden şakalarla geçer? İyi huylu yaramazlıkların Samhain ve Tüm Ruhlar Günü'nün bir parçası olduğu söyleniyordu. İskoç ve İrlandalı göçmenler nedeniyle, gece şakası geleneği veya sözde "Yaramazlık Gecesi" Amerika'ya tanıtıldı.

1800'lerdeki ortak şakalar arasında ek binaları devirmek, bahçelerdeki sebzeleri sökmek ve ahır çatılarına traktör veya hayvan yerleştirmek vardı.

Şaka yada şekerleme

Şeker mi şaka mı geleneği, daha az şanslı olanların daha zengin ailelerin evlerini ziyaret etmesi ve "ruh" adı verilen hamur işleri karşılığında evdekilerin ölen akrabalarının ruhları için dua etme sözü vermesiyle "ruh verme" adı verilen uygulamadan doğmuştur.

Bu arada, gençlerin kostümler giyerek ve meyve, madeni para veya fındık gibi hediyeler kabul ederek ev ev dolaştıkları İskoç ve İrlanda geleneğine "kılık değiştirme" adı veriliyordu. Ancak ruhlar için dua etmek yerine şarkı söylemek, şiir okumak veya şaka yapmak gibi "hileler" yaparak "muamele"yi alırlar.

Korkutucu kostümler giymek

Kelt festivali sırasında, kötü ruhların onları terörize etmemesi için çoğunlukla kostümler giyilirdi. Ne kadar korkutucu olursa o kadar iyiydi. Ancak Cadılar Bayramı gelişip çocukların katıldığı bir tatil haline geldikçe kostümler daha az korkutucu hale geldi ve bunun yerine çocukların keyif aldığı bir şey oldu.

Maskeler 1970'lerde popüler hale geldi ve slasher filmlerinin yükselişiyle birlikte daha korkunç topluluklar geri geldi. Gulyabaniler ve canavarların yanı sıra, seksi kostümler de sonunda Cadılar Bayramı kıyafetlerinin popüler bir türü haline geldi.