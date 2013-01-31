ARTİSAN Sanat Galerisi, sanatçı Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU’nun “Cam Kafes” adlı sergisine 09-31 Ocak 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.





Sanatçı, bireyin doğup büyüdüğü yerden yetiştiği çevreye kadar birçok sosyo-kültürel yapı ile bu birlikteliğin şekillendirdiği toplumsal ve kültürel yansımaları ‘pencere’ imgesiyle ele alıyor. Bu bağlamda pencereler, bulundukları coğrafyanın mimari kültürüne ve karakteristiğine sahip önemli detaylar olarak şekilleniyor.Günümüz mimarisinde ise ‘pencere’ imgesinin estetik ve kültürel değerlerden yoksun ele alınışı ve “aynılaşma” kavramıyla yok olmaya yüz tutmuş bir detaya dönüşmesi, sanatçının resimlerinin ana temasını oluşturuyor.Resimlerinde kullandığı farklı kültürlere ait ‘pencere’ imgeleri yüzeyde kirlenmiş, çürümüş ve hatta geri plana atılmış bir şekilde yok olanı işaret ediyor. Üst katmanda ise estetikten uzak bir şablon kullanıma dönüşen gökdelen camlarının, kültürel değerleri yok eden ve adeta bir “cam kafes” gibi kendinden öncekini hapseden bir anlayışla kullanılmasına göndermede bulunuyor.Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU’nun yok ederken var olmayı, var olurken de yok etmeyi sorgulayan “Cam Kafes” adlı sergisi 31 Ocak 2013 tarihine kadar ARTİSAN Sanat Galerisi’nde görülebilir.