Can dostunuza iyi bakın

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Eve yeni gelen köpeğinize iyi bakmak için bunları deneyin!

İnsana en yakın canlılardan biri olarak bilinen köpekler en popüler evcil dostlarımız arasında. Sadakatle sahibine bağlanan sevimli dostunuzu ailenize olabildiğince erken katmanızda fayda var. Peki ona nasıl bakmalı?



Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



YENİ YUVASINA ALIŞTIRIN

Evinize yeni gelen sevimli dostunuzun özel bir bakım ve ilgiye ihtiyacı vardır. Annesinden yeni ayrılmış olması içine kapanmasına, korkmasına ya da agresifleşmesine neden olabilir. Sevimli dostunuzu yeni yuvasına alıştırmak için öncelikle ona kendini evinde hissettirmelisiniz. Bunun için yapmanız gerekenlerse çok basit!

Yuvasını ya da yatağını sakin bir ortamda kurun: Yavru köpekler seslere karşı duyarlı olduğu için yatağını ya da yuvasını sessiz bir ortama kurun. Bahçede kalacaksa kulübesini en sessiz köşeye koyun.

Çocuklar rahatsız etmesin: Çocukların köpeklere özellikle de yavru köpeklere ilgisi açıktır. Çocuğunuzun ilk günlerde yavru köpeğinizi kovalamasına, onu zorla tutup sevmeye çalışmasına asla izin vermeyin. Bu davranış yavru köpeğinizin korkması ve agresifleşmesine neden olabileceği gibi size karşı olan güveninin daha oluşmadan kırılmasına sebep olabilir.

Evinizi tanıtın: Eviniz köpek için başlangıçta çok büyük bir alan anlamına gelir ve kafası karışabilir. Ona yeni evi tanıtın ve kullanabileceği alanları bir bir gösterin. Böylece kafası karışmaz.

Yasakları net olarak belirtin: Yavru köpeğiniz yapmaması gereken bir şey yaptığında evde bir kişi ona kızarken diğeri sevgi göstermemeli.

