Çanakkale'de 3 mağaza

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Toyzz Shop Çanakkale’deki ilk mağazasını Carrefour Çanakkale AVM'de açtı.

Toyzz Shop, birbiri ardına açtığı mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Mart ayı içerisinde 2. mağazasını da Troy Park AVM’de açacak olan Toyzz Shop’un açılışa özel birçok sürprizi olacak. Çanakkale’de mağaza açmak için yıllardır araştırma yaptıklarını söyleyen Mağazalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şenol Bilicen, “Bizim kadar Çanakkaleliler de bekledi, bu nedenle iki mağazamızı da peş peşe açıp Çanakkaleli çocuklara çifte mutluluk yaşatmak istiyoruz” dedi. "Ayrıca kardeş markamız Penzz Shop da Nisan ayında 17 Burda AVM de hizmete girecek. Çanakkale Penzz Shop bizim İstanbul dışında açtığımız ilk Penzz Shop mağazası olacak" diye sözlerine devam etti.







