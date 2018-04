Canavar X TIR Şovu ilk defa Türkiye'de

Amerika'nın en ünlü ve en eski iki canavar tır şovundan biri olan ve 2013'te Amerika'nın en iyi şovu seçilen Monster X, sizi bugüne kadar görmediğiniz ve tatmadığınız bir heyecana taşıyacak.

Amerika dışında Avrupa'da Varşova, Moskova, Riga, Karkov gibi şehirlerde de tüm biletleri tükenen Monster X, sizi Turkiye'de ilk defa gerçek bir Amerikan Tır Şovu'na davet ediyor. İlk yılın şerefine açılışı “I Like to Move it, Move it “ şarkısı ile tüm dünyada bir efsane olan Reel 2 Real “The Mad Stuntman” yeni şarkılarından ufak bir konser ile yapacak. Gösteriden önceki iki saatlik Pit Party sırasında ise sahaya inecek şoförlerle ve arabalarla tanışacak ve Mad Stuntaman’dan imza alabileceksiniz.

Bundan böyle her yıl görülmemiş yeni tırlar ile şov yapacak olan Monster X'in en büyük özelliklerinden biri, diğer Avrupai tır şovlarına istinaden en ünlü ve güvenilir yarış şoförlerini kullanıyor olması. Her yıl gelecek diğer özel tırlardan bazıları ise "Tir Yiyen Dinazor, Transoformers, Jet Car."

9 Mayıs Cumartesi

İlk şov Pit Party başlangıcı: 13:00

İkinci şov Pit Party başlangıcı: 19:00