Cannes Lions’da PR’ın Şampiyonu Avustralya oldu

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DoğanBurda’nın Türkiye temsilcisi olduğu Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali bu yıl 60'ıncı yıldönümünü kutluyor.

Yazı: Fatoş Karahasan



Dün gece, PR, Yaratıcı Etkinlik Doğrudan Pazarlama ve Promo & Aktivasyon kategorilerinde kazananlar açıklandı. PR ve Doğrudan Pazarlama kategorilerinde Grand Prix McCann Melbourne tarafından Metro Trains için hazırlanan “Aptalca Ölmenin Yolları”. ‘Dumb Ways to Die’ adlı çalışmanın oldu. İlk haftada internette 20 milyon kez izlenen kampanya, dünyanın en çok izlenen kamu çalışması olmayı başardı. Kampanya, gençlere metro ve tren istasyonlarının ne kadar tehlikeli yerler olabileceğini öğretmek amacıyla yola çıkmış. Radyo jingle’ı gençler arasında büyük bir başarı yakalamış.

