Çay bahçeleri, dondurmacıları, kedileri, iskelesi... Moda

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Bir günü burada geçirmek niyetiniz varsa işte üç öneri.

Saklıköşk

Semtin gizli lezzet köşesi

Moda’daki Saklı Köşk, geniş bir bahçeye sahip. Ayrıca mekanın alt ve üst katlarında farklı konseptlerde tasarlanmış dört ayrı yemek bölümü yer alıyor. Mönüsünde Anadolu ve dünya mutfağı lezzetlerine yer veren mekan, kahvaltı için de rotanızda bulunması gereken yerler arasında. Ancak Saklı Köşk’te sadece hafta sonları kahvaltı servisi var. Kahvaltı için bizim tercihimiz kabak mücver (8 lira) oldu. Ezine peyniri ve taze mevsim otları ile hazırlanıyor. Saklı Köşk, lezzet, sunum ve ortamıyla muhteşem bir kahvaltı keyfi geçirmemizi sağladı.

Tel: 0216 418 26 23



Yer

Fonda müzik, önünde lezzet

Yer, Kadıköy’ün sevilen mekanları Arkaoda ve Isis’in ortakları tarafından açılan bir mekan. Kendine özel olan zencefilli, elmalı, satsumalı kokteyllerini müşterilerine ya kadehte ya da sürahide sunuyor. Yer ayrıca makarnaları ile de oldukça iddialı. Makarnalar taze açılıyor, kesiliyor ve pişirilerek lezzetli soslar ile müşterilerine servis ediliyor. Bizim Yer’de öğle yemeği tercihimiz gelen müşteriler tarafından da çok beğenilen çıtır tavuk (12 lira) oldu. Acı sos ile servis edilen çıtır tavuk ve fonda müzikle mükemmel bir öğle yemeği yedik.

Tel: 0216 450 16 70



Koço

Gelsin balık ve mezeler

Koço, Moda sahilinde yer alan bir restoran. Tarihi Moda İskelesi’ni karşısına alan Koço, birçok Kadıköylünün müdavimi olduğu bir mekan. Balık çeşitlerinin yanında mezeleriyle de oldukça başarılı. Deniz börülcesinden ahtapot salatasına kadar birçok lezzetli mezeye sahip. Mönüsünde bulunan sufle, kaymaklı ayva tatlısı, ekmek kadayıfı gibi tatlıları da yemekten sonra ağzınızı tatlandırıyor. Koço’da akşam yemeği için tercihimiz hamsi (20 lira) ve yanına aldığımız bira (10 lira) oldu. Moda sahiline karşı yenilen balık da başka oluyormuş. Tel: 0216 336 07 95