Bir günü burada geçirmek niyetiniz varsa işte üç öneri.
Saklıköşk
Semtin gizli lezzet köşesi
Moda’daki Saklı Köşk, geniş bir
bahçeye sahip. Ayrıca mekanın alt ve üst
katlarında farklı konseptlerde tasarlanmış
dört ayrı yemek bölümü yer alıyor.
Mönüsünde Anadolu ve dünya mutfağı
lezzetlerine yer veren mekan, kahvaltı
için de rotanızda bulunması gereken yerler
arasında. Ancak Saklı Köşk’te sadece
hafta sonları kahvaltı servisi var. Kahvaltı
için bizim tercihimiz kabak mücver (8
lira) oldu. Ezine peyniri ve taze mevsim
otları ile hazırlanıyor.
Saklı Köşk,
lezzet, sunum ve
ortamıyla muhteşem
bir kahvaltı
keyfi geçirmemizi
sağladı.
Tel: 0216
418 26 23
Yer
Fonda müzik, önünde lezzet
Yer, Kadıköy’ün sevilen mekanları
Arkaoda ve Isis’in ortakları tarafından
açılan bir mekan. Kendine özel olan
zencefilli, elmalı, satsumalı kokteyllerini
müşterilerine ya kadehte ya da sürahide
sunuyor. Yer ayrıca makarnaları
ile de oldukça iddialı. Makarnalar taze
açılıyor, kesiliyor ve pişirilerek lezzetli
soslar ile müşterilerine servis ediliyor.
Bizim Yer’de öğle yemeği tercihimiz
gelen müşteriler tarafından da çok beğenilen
çıtır tavuk
(12 lira) oldu. Acı
sos ile servis edilen
çıtır tavuk ve fonda
müzikle mükemmel
bir öğle yemeği
yedik.
Tel: 0216 450 16 70
Koço
Gelsin balık ve mezeler
Koço, Moda sahilinde yer alan bir
restoran. Tarihi Moda İskelesi’ni karşısına
alan Koço, birçok Kadıköylünün
müdavimi olduğu bir mekan. Balık
çeşitlerinin yanında mezeleriyle de
oldukça başarılı. Deniz börülcesinden
ahtapot salatasına kadar birçok lezzetli
mezeye sahip. Mönüsünde bulunan
sufle, kaymaklı ayva tatlısı, ekmek kadayıfı
gibi tatlıları da yemekten sonra
ağzınızı tatlandırıyor. Koço’da akşam
yemeği için tercihimiz hamsi (20 lira)
ve yanına aldığımız bira (10 lira) oldu.
Moda sahiline
karşı yenilen
balık da başka
oluyormuş.
Tel: 0216 336
07 95