Çaydan sonra çikolata!

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"BENUTA Krem Çikolata” ile fındığa doyamayacaksınız!

Dünya çay sektöründe yirmi beş yıllık köklü tecrübesiyle Beta Gıda, sektöre vazgeçilemeyen tadı ile damga vuran Beta Tea’den sonra Almanya’da üretilen “BENUTA Krem Çikolata” ile sofralarınızı tatlandırıyor.



Birbirinden özel ve lezzetli çayları tiryakileri ile buluşturan Beta Gıda, bir çok kişinin vazgeçilmezi olan Beta Tea’den sonra yepyeni bir ürün “BENUTA Krem Çikolata” ve iki lezzeti bir arada bulunduran “BENUTA Duo Krem Çikolata” ile sizleri tanıştırıyor.



“Benuta Krem Çikolata” çikolata ve fındık denildiğinde ilk akla gelen dünyaca ünlü bir Alman şirketi tarafından üretiliyor. Benuta, % 13 fındık oranına sahip olması ile rakiplerinden bir adım önde duruyor.



Kapağını açtığınızda daha önce karşılaşmadığınız sizi alıkoyan fındık kokusu, damağınızda bırakacak yumuşacık lezzetiyle sizleri etkisi altına alacak “Benuta Krem Çikolata” sadece sabah kahvaltılarınızda değil, gün boyu keyifle yiyebileceğiniz bir ürün olarak raflardaki yerini alıyor.



