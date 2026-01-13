Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemreler hangi tarihlerde, kaç gün arayla düşer?

2026 yılı Ocak ayının bu dondurucu ve karlı günlerinde, cemre düşme tarihleri bir umut ışığı gibi halkın gündeminde üst sıralara tırmandı.

Cemre ne zaman düşecek?

Halk takvimindeki o meşhur hesaplamaya göre, kışın başlangıcı kabul edilen Kasım Günleri'nin 100. günü (Kasım Yüzü), kışın en sert döneminin geride kaldığının müjdecisidir. Bu önemli eşikten tam 5 gün sonra, yani kışın 105. gününde doğanın uyanış süreci olan cemrelerin düşüşü başlar.

1. Cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2026 Güneşin etkisiyle havanın ısınmaya başladığı, kış ayazının kırıldığı ilk aşamadır.

2. Cemre (Suya): 26-27 Şubat 2026 Havadaki sıcaklığın sulara geçmesiyle nehirlerin, göllerin ve denizlerin ısındığına, buzların tamamen çözüldüğüne inanılır.

3. Cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2026 Sıcaklığın toprağa inmesiyle birlikte toprak "nefes almaya" başlar, bitkiler uyanır ve tarım mevsimi için geri sayım biter.

Bu üç aşamalı döngü tamamlandığında, Anadolu'da "kışın beli kırıldı" kabul edilir. Ancak halk takvimi uyarmayı da ihmal etmez; cemrelerin ardından mart ayında yaşanabilecek kısa süreli sert soğuklara karşı (Kapı baktıran mart kapısı gibi) tedbirli olunması öğütlenir.

Cemreye Özgü Anadolu Ritüelleri

Ateş Yakma ve Üzerinden Atlama: Cemre "kor ateş" anlamına geldiği için, özellikle kırsal kesimlerde ilk cemrenin düşüşüyle birlikte sembolik ateşler yakılır. Bu ateşin üzerinden atlanarak kışın getirdiği hastalıkların ve uyuşukluğun atılacağına, ateşin sıcaklığıyla ruhun tazeleneceğine inanılır.

Toprakla İlk Temas: Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte köylüler, bereket getirmesi amacıyla tarlalarına giderek toprağa ilk kazmayı vurur veya sembolik olarak bir avuç tohum serperler. Bu, toprağın artık "canlandığını" onaylama törenidir.

Ağaçlara Bağlama: Bazı yörelerde meyve vermeyen ağaçların "korkutulması" veya cemrenin gelişiyle uyarılması ritüeli vardır. Ağaçların dallarına bezler bağlanır veya ağaç dipleri çapalanarak cemrenin sıcaklığının köklere daha hızlı ulaşması dilenir.

Hayvanların Meraya Çıkarılması: İkinci ve üçüncü cemre arası, ahırlarda kış boyu kapalı kalan hayvanların güneşle buluşturulduğu ilk dönemdir. Hayvanların üzerine su serpilerek "cemrenin suyunun ve toprağının bereketi" üzerlerine dilenir.

Cemre Aşı / Şenliği: Bazı topluluklarda cemrenin düşüşü şerefine ortak kazanlar kurulur. Mevsimin son kışlık erzaklarıyla yapılan yemekler (keşkek, aşure benzeri tahıl yemekleri) komşularla paylaşılarak bahara toplumsal bir dayanışma ile girilir.