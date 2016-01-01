Cervantes'in kalıntıları aranıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

1547-1616 yılları arasında yaşayan İspanyol edebiyatının en ünlü ismi Cervantes'in kalıntıları aranıyor.

Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden Don Kişot'un yazarı Miguel Cervantes'in kalıntılarının ölümünden 398 yıl sonra bulunması için çalışmalar başladı.



Tarihçi Fernando de Prado, araştırmacı Luis Avial ve antropolog Francisco Etxeberria liderliğindeki ekibin Cervantes'in kalıntılarına aradığı Madrid'deki Convento de las Trinitarias kilisesinin kapıları, bugün görüntü almak isteyen basın mensuplarına sadece 15 dakika için açıldı.



Cervantes'in, Molins Markizi Mariano Roca de Togores’in İspanya Kraliyet Akademisi arşivinde saklanan 1870 tarihli mektubunda belirttiği üzere Madrid’deki Convento de las Trinitarias kilisesine gömüldüğü sanılıyor.



Ekip, ünlü yazarın kalıntılarının bulunması için önce jeoradar sistemini kullanılacak.



Kızıl ötesi görüntüleme tekniğiyle 3-4 haftalık bir sürede kalıntıların bulunduğu alanın belirlenmesi, daha sonra da kazı işlemlerinin başlatılması planlanıyor.



Madrid'de bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla sağ eli kesilen Cervantes, 1571'te Marquesa gemisi ile Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İnebahtı Savaşı'na katılmış ve savaş sırasında göğsün ile sol elinden yaralanmıştı.



Osmanlı donanması tarafından esir alınan ve 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de bir hapishanede tutulan Cervantes, dört kez kaçma girişiminde bulunduğu hapishanede Don Kişot eserini yazmıştı.



Araştırmacılar, bulunacak kalıntılarının Cervantes'e ait olup olmadığının, İnebahtı Savaşı'nda vücuduna aldığı yaralardan, özellikle sol elinden belli olacağını düşünüyor. Yaklaşık 100 bin avroluk bütçeye sahip araştırmada bulunacak kalıntıların analiz edilmesi ve 2016'de ölümünün 400. yıldönümüne kadar Cervantes ile ilgili bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İspanyol kültürünün diğer ünlü sanatçıları Velazquez, Lope de Vega ve Garcia Lorca'nın da nerede gömülü oldukları bilinmiyor.



(AA)